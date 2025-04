Wjechał do stawu i "poszedł się przebrać". Wrócił pijany

Samochód wpadł do stawu w miejscowości Przybradz niedaleko Wadowic Źródło: OSP Gierałtowice

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał 48-latek, który w sobotę wieczorem wjechał samochodem do stawu we wsi Przybradz (Małopolskie). Bezpośrednio po zdarzeniu zniknął z miejsca, ale potem wrócił. Twierdził, że poszedł się przebrać.

W sobotę po godzinie 19 w miejscowości Przybradz pod Wadowicami do stawu wpadł samochód osobowy. Kierowcy udało się samodzielnie wydostać z pojazdu. Co więcej, był w na tyle dobrym stanie, że oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Poszedł do swojego miejsca zamieszkania, które znajdowało się nieopodal. Potem, w trakcie naszych działań, wrócił na miejsce. Twierdził, że poszedł się przebrać - powiedział nam mł. bryg. Krzysztof Cieciak, oficer prasowy wadowickiej straży pożarnej.

Dwa promile w organizmie

Strażacy, przy użyciu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie, odholowali pojazd ze stawu, z kolei 48-letnim kierowcą zajęli się policjanci.

- Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W tym momencie jest przesłuchiwany - powiedział nam w niedzielę około południa asp. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia. W przypadku recydywy kara pozbawienia wolności może wynosić od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Jeśli kierowca miał więcej niż 1,5 promila alkoholu w organizmie, sąd orzeka również przepadek samochodu.

Strażacy wyciągali pojazd za pomocą ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego Źródło: OSP Gierałtowice