Dwie dziewczynki bawiły się na dachu 11-piętrowego wieżowca. Interweniowała policja

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do przemyskiej komendy w poniedziałek wieczorem. Dzieci znajdowały się na dachu 11-piętrowego bloku mieszkalnego przy ulicy Monte Cassino. 12- i 13-latka - jak wynikało ze zgłoszenia - między innymi podchodziły blisko krawędzi dachu i wychylały się.

- Zgłaszająca poinformowała, że z okna szpitala widzi bawiące się na dachu dzieci, które podchodzą do jego krawędzi i niebezpiecznie się wychylają. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole - przekazała oficer prasowa przemyskiej policji asp. szt. Małgorzata Czechowska.

Dzieci bawiły się na dachu

Jak relacjonuje policjantka, funkcjonariusze dojeżdżając na miejsce zauważyli, że co najmniej dwie osoby biegają po dachu. Policjanci wbiegli do każdego z trzech wejść do bloku mieszkalnego. Okazało się, że na najwyższej kondygnacji w klatce numer dwa jest otwarte okienko prowadzące na dach wieżowca. Jeden z policjantów poinformował o tym pozostałych kolegów, a sam wszedł na dach.