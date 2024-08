Ponad 60 interwencji w Tatrach i Beskidach. Jedna osoba nie żyje, są ranni

W Tatrach od czwartku do niedzieli przedstawiciele TOPR byli wzywani blisko 30 razy; z kolei GOPR w Beskidach pomógł ponad 30 poszkodowanym. W wyniku nagłego zatrzymania krążenia na Szyndzielni obok Bielska-Białej zmarł 38-letni rowerzysta z Włoch.

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR udzielili pomocy 31 poszkodowanym. Tragicznie zakończyła się piątkowa wyprawa rowerowa 38-letniego Włocha, u którego podczas podjazdu czerwonym szlakiem na Szyndzielnię doszło do nagłego zatrzymania krążenia – relacjonują ratownicy GOPR.

Wypadki w Beskidach i Tatrach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także w piątek na Babiej Górze. Na najwyższy szczyt Beskidów wybrała się turystka, która chciała obserwować wschód słońca, ale z uwagi na nagłe, silne dolegliwości bólowe wezwała pomoc. Ratownicy GOPR dotarli do poszkodowanej pieszo i po udzieleniu turystce pierwszej pomocy, wezwali na miejsce śmigłowiec LPR, który lądował w rejonie szczytu. Poszkodowaną na pokładzie śmigłowca przetransportowano do szpitala w Suchej Beskidzkiej.