Woda odpłynęła, zostały tysiące martwych ryb. "Katastrofa, czegoś takiego jeszcze nie widziałem"

Tysiące śniętych ryb znaleźli wędkarze po awarii prywatnej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w Ostrowie pod Tarnowem (Małopolskie). Wody Polskie zapowiedziały zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Interwencję podjęła też jedna z posłanek.

W niedzielę służby zostały wezwane przez wędkarzy nad rzekę Dunajec w podtarnowskim Ostrowie. Według różnych relacji lustro wody przy prywatnej małej elektrowni wodnej miało obniżyć się od jednego do nawet trzech metrów, pozbawiając tlenu tysiące ryb. Ile dokładnie? Tego nie wiedzą na razie ani Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ani Wody Polskie, ani policja.

Rozwiń

Ryby miały zostać zabezpieczone przez pracowników elektrowni

- Przyjechałem tam w niedzielę około godziny 18 i zastałem pracowników elektrowni, pakujących ryby do worków - powiedział nam wędkarz Piotr Stolarz.

- W większości był to kleń, ale też karaś, płoć, certy, świnki, trochę okoni i karpi. Znaleźliśmy także kilka okazów kozy. To chroniony gatunek - poinformował tvn24.pl Krzysztof Zakrzewski z tarnowskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Piotr Stolarz twierdzi, że woda opadła po zrzucie o około trzy metry. - Łatwo było to zauważyć, bo filary i brzeg były mokre - podkreślił. Ryby miały zostać zabezpieczone przez pracowników elektrowni.

Według relacji Krzysztofa Zakrzewskiego zrzut trwał od czwartku. - W piątek pracownicy elektrowni przeszli brzegami, żadnych ryb nie widzieli. Natomiast w niedzielę po godzinie 14 wędkarz powiedział mi, że są tam śnięte ryby. Wsiadłem w samochód i pojechałem na miejsce, dzwoniąc jeszcze do elektrowni, by spytać, czy coś wiedzą. Dostałem informację, że nie mają takiej wiedzy. Przyjechało dwóch pracowników, zaczęli te ryby, których było na oko 200-300 kilogramów, zbierać do worków - powiedział nam przedstawiciel PZW.

Śnięte ryby przy elektrowni wodnej na Dunajcu Robert

W nocy ryby zniknęły

- Po 18 byłem już w domu. Później wędkarze zaczęli znajdować kolejne ryby - zaznaczył Krzysztof Zakrzewski. - Znaleźliśmy je około dwóch kilometrów od elektrowni, były ich tysiące. Katastrofa. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - stwierdził w rozmowie z tvn24.pl pan Robert, jeden z wędkarzy, którzy w niedzielny wieczór przeszukiwali koryto Dunajca.

Wędkarze wezwali na miejsce policjantów, jednak dopiero w poniedziałek na miejsce mieli przyjechać specjaliści, którzy oceniliby skalę przyrodniczej dewastacji. - Jednak rano tych ryb, które były tam jeszcze wczoraj wieczorem, już nie było. Zostały zabrane przez pracowników elektrowni - stwierdził pan Robert, na dowód pokazując zdjęcia wykonane po zmroku.

Żaden z naszych rozmówców nie potrafił wyjaśnić, gdzie w nocy podziały się ryby, które jeszcze wieczorem znaleźli wędkarze.

Śnięte ryby na brzegach Dunajca Robert

Wody Polskie zawiadamiają prokuraturę

Czynności w tej sprawie prowadzi policja. - Według zgłoszenia doszło do awarii elektrowni, co poskutkowało niekontrolowanym zrzutem wody. W efekcie ryby pływające w miejscach, z których odpłynęła woda, znalazły się w pułapce - powiedział nam asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji.

Magdalena Gala, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl, że Wody Polskie nie zostały poinformowane przez właściciela elektrowni o "awarii ani o remoncie piętrzenia na potrzeby produkcji energii". Urzędnicy mieli dowiedzieć się o sprawie dzięki wędkarzom.

- Dziś złożymy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - zadeklarowała w poniedziałek po południu Gala. Nie odpowiedziała jednak na pytanie, czego dokładnie to zawiadomienie będzie dotyczyć.

Gala wyjaśniła, że co do zasady zrzuty wody reguluje udzielone elektrowni pozwolenie wodnoprawne. - Jednak jeśli prawdą jest to, że lustro wody obniżyło się o pół metra czy metr, to na pewno takie wahania wody nie są dozwolone. To wszystko będzie sprawdzone i wyjaśnione - zadeklarowała rzeczniczka RZGW w Krakowie.

Na miejscu byli też inspektorzy WIOŚ, którzy pobrali próbki wody - najprawdopodobniej nie wykażą one niczego niepokojącego, bo powodem śnięcia ryb był, według dotychczasowych ustaleń, brak tlenu.

Prezes elektrowni o awarii, interwencja posłanki

Próbowaliśmy skontaktować się w poniedziałek z prezesem firmy, która jest właścicielem elektrowni, jednak bezskutecznie.

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" prezes MEW Ostrów Krzysztof Pociecha potwierdził jednak, że doszło do "awarii powłoki jazowej", co było "nieprzewidziane". - Szukaliśmy przez prawie dwa tygodnie wycieku z elektrowni i musieliśmy opuścić piętrzenie do zera, żeby przeprowadzić naprawę w zeszły piątek. Bijemy się w piersi, że to się stało, nie uciekamy od odpowiedzialności, ale to też nie do końca nasza wina, bo awarii nie da się przewidzieć - powiedział "GK" Pociecha. Wbrew temu, co na ten temat mówią Wody Polskie, prezes spółki stwierdził, że pracownicy elektrowni powiadomili o awarii zarówno urzędników tej instytucji, jak i gminę Wierzchosławice.

O sprawę spytaliśmy również Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, jednak rzeczniczka tej instytucji poinformowała nas, że RDOŚ nie otrzymał jak dotąd w tej sprawie zgłoszenia.

W sprawie zdarzenia interwencję podjęła posłanka Daria Gosek-Popiołek z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Wiceszefowa sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zwróciła się do Wód Polskich, RDOŚ i policji z pytaniami. - Ktoś próbował "zmniejszyć" rozmiar szkody w środowisku, pod osłoną nocy usuwając i wywożąc martwe ryby. Pytanie, na które chciałabym znać odpowiedź, brzmi: kto jest odpowiedzialny za tę katastrofę i komu zależało na jej ukryciu? - stwierdziła posłanka.

RDOŚ zgodził się na elektrownię wbrew protestom

Mała elektrownia wodna w Ostrowie to konstrukcja zupełnie nowa - została otwarta wiosną tego roku. Jak czytamy w "Gazecie Krakowskiej", jej moc to 2,1 MWh, a produkowana energia jest sprzedawana firmie Tauron.

Przeciwko inwestycji protestowali ekolodzy, którzy obawiali się, że jej wpływ na środowisko będzie katastrofalny - szczególnie dla ryb. Dlatego aktywiści zgłosili sprawę do RDOŚ, jednak gdy regionalna dyrekcja przeprowadzała swoje analizy, budowa elektrowni trwała w najlepsze. Ostatecznie, mimo poważnych wątpliwości, urząd nie wstrzymał inwestycji.

Decyzja RDOŚ była zwyczajnie mniejszym złem. - Procedury administracyjne odwołania, postępowania sądowe trwałyby latami. Inwestor prawdopodobnie nadal działałby w terenie, ponieważ inwestycje już rozpoczął. Skutek dla środowiska byłby też bardzo negatywny - przekonywała w marcu w rozmowie z Radiem Kraków rzeczniczka RDOŚ w Krakowie Ada Słodkowska-Łabuzek.

Zgoda na budowę, którą posługiwał się inwestor, została wydana około 20 lat temu. W okolicy nie było wówczas obszaru Natura 2000, który obowiązuje obecnie.

Tymczasem działacze Towarzystwa na rzecz Ziemi twierdzą, że elektrownia na Dunajcu "zagraża chronionemu tu boleniowi, brzance i głowaczowi białopłetwemu, a także pionierskiej roślinności na kamieńcach górskich potoków". "Na żadnym etapie żadnego postępowania nie rozważano nawet potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000" - krytykowali aktywiści w 2022 roku, gdy inwestycja w Ostrowie się rozpoczynała.

Autorka/Autor:Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl