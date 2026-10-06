Odwołany proboszcz z Grojca: "w odpowiednim czasie wszystko będzie jasne"
W niedzielę we wsi Grojec w powiecie oświęcimskim część wiernych protestowała przeciwko odwołaniu proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Józefa Zborka. Duchowny sprawował tę funkcję od 30 lat i cieszył się ogromnym zaufaniem parafian.
Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel przyjechał w niedzielę o godzinie 19 na miejsce , by porozmawiać z radą parafialną na temat odwołania wieloletniego proboszcza ks. Józefa Zborka. W okolicy zebrali się parafianie. Protestowali, nie chcieli wypuścić biskupa, krzyczeli, szarpali.
Dwa dni wcześniej w komunikacie diecezji podano, że został on "odwołany z urzędu proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu". Zaznaczono, że decyzja "nie wynika z niczyjej niechęci". Nie podano jednak, o jakie nieprawidłowości chodzi.
W komunikacie wskazano, że zgodnie z prawem kanonicznym ks. Zborek odwołał się do możliwych instancji, ale decyzję biskupa Pindla potwierdził Watykan, a dokładnie dykasteria ds. duchowieństwa.
Odwołany proboszcz unika odpowiedzi
Z odwołanym proboszczem udało się telefonocznie porozmawiać reporterce TVN24 Małgorzacie Marczok. Duchowny unika komentarzy. Zapytany o okoliczności tego odejścia, odpowiedział: - Nie mogę nic powiedzieć, a po drugie w odpowiednim czasie wszystko będzie jasne - powiedział ks. Józef Zborek.
Gdy zwróciła uwagę, że parafianom zależy na księdzu i jest dużo niejasności w tej sprawie, usłyszała: - Ja nie mogę nic powiedzieć.
Zapytany czy ma jakiś zakaz wypowiedzi od biskupa, zaprzeczył. - Nie chcę o tym mówić. Wszystko będzie w odpowiednim czasie.
Małgorzata Marczok zaproponowała księdzu spotkanie, na którym porozmawiliby o sprawie. Jak przekazał duchowny, w tej chwili nie jest to możliwe. - Może kiedyś, później - odparł.
Nie chciał też powiedzieć czym zawinił. - To ksiądz biskup podał - odpowiedział.
Tyle, że ten o decyzji poinformował enigmatycznie, podając jako powody odwołania "stwierdzone i udowodnione poważne nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu". Jakie to powody? Tego proboszcz przekazać nie chciał.
- Nie mogę nic mówić. Dziękuję bardzo - zakończył rozmowę.