Kraków Ciągnęła za samochodem psa na łańcuchu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dorota Sumińska: jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Małopolska

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Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie gminy Nowy Targ. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie kierującej Audi pod wpływem alkoholu. Z przekazanych informacji wynikało również, że do samochodu na metalowym łańcuchu przywiązany jest pies.

Jeszcze przed przyjazdem patrolu świadkowie zatrzymali kobietę i uniemożliwili jej dalszą jazdę. Od haka samochodu odczepili też ranne zwierzę.

"Pies został odwiązany, a na miejsce wezwano lekarza weterynarii. Obrażenia zwierzęcia były bardzo poważne i rozległe, a na nawierzchni ulicy widoczne były ślady krwi i fragmenty naskórka pozostawione przez zwierzę" - informuje małopolska policja.

Ciągnęła psa za samochodem Źródło zdjęcia: Policja Małopolska

Według wstępnych ustaleń, kobieta mogła przejechać z psem około 400 metrów. Zwierzę otrzymało pomoc i zostało przewiezione do lecznicy.

Kobieta miała blisko trzy promile

"Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że kierująca miała blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli również materiał z monitoringu, który może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - dodaje policja.

Na miejsce po odbiór samochodu, którym kierowała kobieta, przyjechał mężczyzna - również nietrzeźwy. On także będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Kobieta została zatrzymana. Odpowie za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz znęcanie się nad zwierzęciem. Za jazdę po alkoholu grozi jej do trzech lat więzienia. Podobna kara grozi za znęcanie się nad psem.