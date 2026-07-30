Kraków Zamieścił wpis nawołujący do zabójstwa prezydenta Ukrainy Oprac. Michał Malinowski |

Pierwsze zarzuty dla sprawców ataku na Ukraińców we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andy Rain/PAP/EPA

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W czwartek Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie poinformowała o zatrzymaniu 40-latka, który dzień wcześniej zamieścił w mediach społecznościowych wpis nawołujący do zabójstwa i znieważenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Treści opublikowane przez mężczyznę zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci" - podała małopolska policja.

- Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił - powiedziała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie.

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