Zamieścił wpis nawołujący do zabójstwa prezydenta Ukrainy
W czwartek Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie poinformowała o zatrzymaniu 40-latka, który dzień wcześniej zamieścił w mediach społecznościowych wpis nawołujący do zabójstwa i znieważenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
"Treści opublikowane przez mężczyznę zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci" - podała małopolska policja.
- Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że działał pod wpływem emocji i żałuje tego, co zrobił - powiedziała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie.
Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.