Bez prawa jazdy, kradzionym samochodem uciekał przed policjantami

PiS opublikowało spot odnoszący się do zwołanego przez opozycję na 4 czerwca marszu. Wykorzystano w nim ujęcia z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i wpis Tomasza Lisa. "Washington Post" odnotował, że Muzeum Auschwitz potępiło materiał, "który wykorzystuje motyw niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady". Izraelski dziennik "Haaretz" napisał, że wykorzystano to miejsce do "atakowania prodemokratycznej opozycji". Spot nie umknął również uwadze innych redakcji. Zagraniczne media #PisząoPolsce.