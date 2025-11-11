Logo strona główna

Kraków

Polskie miasta w bieli i czerwieni. Tak świętowały niepodległość

Parada niepodległości w Gdańsku
Obchody 11 listopada w Krakowie. Główne uroczystości na Wawelu
Źródło: TVN24
Od Bałtyku po Tatry polskie miasta przybrały biało-czerwone barwy w Narodowe Święto Niepodległości. Gdy przez Warszawę przechodził Marsz Niepodległości, ulice Wrocławia przemierzał barwny pochód. W Krakowie obchody rozpoczynały się przy sarkofagu marszałka Piłsudskiego, a w Poznaniu tradycyjnie obchodzono też imieniny ulicy Święty Marcin.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.

We wtorek w całym kraju samorządy i inne instytucje z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowały liczne wydarzenia - w tym kolorowe pochody czy koncerty. W Warszawie najważniejszym elementem obchodów był zorganizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród - silna Polska", w którym wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

W stolicy odbył się też największy bieg w historii Warszawy i drugi największy w historii Polski. Ponad 18 111 uczestników ukończyło 35. Bieg Niepodległości na dystansie 10 km. Na wszystkich dystansach wystartowało ponad 19 tys. zawodników. 

Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę

WARSZAWA

Premier w Gdańsku

Ulicami Gdańska przeszła we wtorek 23. Parada Niepodległości. Marsz wyruszył z Podwala Staromiejskiego i zakończył się przed Zieloną Bramą.

Parada niepodległości w Gdańsku
Parada niepodległości w Gdańsku
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Na Pomorzu przemawiał między innymi premier Donald Tusk. Na scenie na Długim Targu głos zabierali także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell oraz prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent na marszu

Prezydent na marszu

Polska
Ministrowie wybuczani na uroczystości. Tak zareagowali

Ministrowie wybuczani na uroczystości. Tak zareagowali

Polska

107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono również w Sopocie i Gdyni. W kurorcie parada w formie kolumny zabytkowych samochodów, aut strażackich i rowerów wyruszyła sprzed siedziby straży pożarnej na ul. Armii Krajowej i dojechała do Skweru Kuracyjnego. Przy muszli koncertowej zebrani odśpiewali hymn.

Parada niepodległości w Gdańsku
Parada niepodległości w Gdańsku
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Z kolei w Gdyni przed rozpoczęciem parady na ulice miasta wybiegli biegacze w ramach Biegu Niepodległości. Parada rozpoczęła się w południe przed Urzędem Miasta. Uczestnicy przeszli ulicą Świętojańską i skwerem Kościuszki pod pomnik Polski Morskiej, gdzie również odśpiewano hymn.

Kraków. Obchody na Wawelu

W Krakowie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed godziną 10 w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego, a także w krypcie świętego Leonarda przy tablicy upamiętniającej Wincentego Witosa. Główne uroczystości odbyły się przed grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej w katedrze wawelskiej mszy świętej za Ojczyznę przewodniczył abp Marek Jędraszewski, a ulicami miasta przeszedł patriotyczny przemarsz.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie
Źródło: małopolska policja

Przed Katedrą Wawelską urząd wojewódzki przygotował specjalne stoisko z polskimi flagami, gdzie uformowała się ogromna kolejka chętnych do ich odebrania.

Arcybiskup na Wawelu o 14 procentach Polaków, którzy "nienawidzą Polski"

Arcybiskup na Wawelu o 14 procentach Polaków, którzy "nienawidzą Polski"

"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"

"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"

WARSZAWA

Reporter TVN24 rozmawiał z uczestnikami obchodów, którzy tłumaczyli, dlaczego postanowili przyjść we wtorek na uroczystości. - Jesteśmy Polakami, walczyli o to nasi dziadkowie, pradziadkowie, a my po prostu cieszymy się tym, że możemy być wolni i razem - mówił jeden z uczestników.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie
Źródło: małopolska policja

-  To jest nasze święto narodowe, jest to najważniejsze święto dla nas i chcemy je obchodzić właśnie zgodnie z jego rangą. Także najpierw msza święta, potem pochód i będziemy, myślę, wszyscy radośni, weseli - podkreślała inna krakowianka.

Barwna niepodległościowa parada we Wrocławiu

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez Wrocław przeszła Radosna Parada Niepodległości. Uczestniczyli w niej uczniowie wrocławskich szkół oraz tłumy wrocławian. To doroczna, wspólna inicjatywa magistratu oraz Centrum Historii Zajezdnia. Parada odbyła się po raz 22.

Niepodległościowa parada we Wrocławiu
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Źródło: PAP/Maciej Kulczyński
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Źródło: PAP/Maciej Kulczyński
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Marsz niepodległości we Wrocławiu
Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

Obchody w stolicy Dolnego Śląska odbyły się też na tamtejszym Rynku, gdzie przemawiała między innymi wojewoda dolnośląska Anna Żabska oraz wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

Klatka kluczowa-15992
Radosna parada niepodległości we Wrocławiu
Źródło: TVN24

Podwójne obchody w Poznaniu

W stolicy Wielkopolski Narodowe Święto Niepodległości splata się z imieninami ulicy święty Marcin. Jak mówiła na antenie TVN24 Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek, prezydent Jacek Jaśkowiak symbolicznie przekazał z tej okazji klucze do miasta właśnie patronowi Poznania, kojarzonemu ze słynnymi poznańskimi rogalami świętomarcińskimi.

Ilu uczestników? Są pierwsze szacunkowe dane

Ilu uczestników? Są pierwsze szacunkowe dane

RELACJA
Kim jest Waldemar Łysiak odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem?

Kim jest Waldemar Łysiak odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem?

Polska

Poznańskie uroczystości uświetniły występy m.in. Grupy Torpedo, Krzysztofa Antkowiaka i Małgorzaty Ostrowskiej. Rogale świętomarcińskie można było spróbować na kiermaszu, a w Sieni Przejazdowej dawnego Zamku Cesarskiego można było przebrać się za świętego Marcina.

Klatka kluczowa-16054
Podwójne święto w Poznaniu. 107 lat niepodległości i imieniny ulicy święty Marcin
Źródło: TVN24

Hasło święta, jak co roku, brzmiało w Poznaniu "Czyń dobro". - "Czyń dobro" wzięło się od postaci świętego Marcina, który podzielił się płaszczem z potrzebującymi. Potem ten element przyszedł do legendy związanej z rogalami świętomarcińskimi, gdzie piekarz Walenty upiekł rogale i podzielił się nimi z głodnymi potrzebującymi. I my kontynuujemy tę poznańską tradycję, to dziedzictwo Poznania, zachęcając ludzi do tych poznańskiego czynienia dobra - wyjaśniła Anna Gruszka.

Balon z flagą nad Rzeszowem

W Rzeszowie 11 listopada świętowano między innymi wypuszczeniem balonu stratosferycznego z biało-czerwoną flagą nad siedzibą Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jak poinformował tamtejszy urząd marszałkowski, projekt został przygotowany "przez młodych konstruktorów z grupy Supercluster, laureatów jednego z hackathonów organizowanych przez PCI".

Balon stratosferyczny z flagą Polski nad Rzeszowem
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Balon stratosferyczny z biało-czerwoną flagą w Rzeszowie
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Główne obchody odbyły się na placu Wolności w Rzeszowie, gdzie kończył się uroczysty pochód niepodległościowy ulicami miasta. "W trakcie ceremonii rozbrzmiały uderzenia w Dzwon Niepodległości – symboliczny gest oddania hołdu wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny" - poinformowały władze województwa podkarpackiego.

Samolotowe akrobacje na Śląsku

Obchody Święta Niepodległości w województwie śląskim rozpoczęła rano msza za ojczyznę w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Później uczestnicy uroczystości - m.in. przedstawiciele władz, wojska, policji i innych służb mundurowych - przeszli na pl. Chrobrego, gdzie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na koniec delegacje złożyły przy pomniku kwiaty.

Po południu wojewódzkie obchody Święta Niepodległości przeniosły się na Stadion Śląski w Chorzowie, na tę część uroczystości zaprosił mieszkańców marszałek woj. śląskiego. Na promenadę wokół stadionu przyszły tysiące osób, które w południe mogły podziwiać pokaz akrobacji samolotowej i odśpiewać hymn wspólnie z artystami z Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Całość uzupełnił pokaz militariów i występy artystyczne.

Pokazy w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie
Pokazy w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie
Źródło: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego
Pokazy w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie
Pokazy w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie
Źródło: Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Święto Niepodległości
