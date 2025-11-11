Polskie miasta w bieli i czerwieni. Tak świętowały niepodległość

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.
We wtorek w całym kraju samorządy i inne instytucje z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowały liczne wydarzenia - w tym kolorowe pochody czy koncerty. W Warszawie najważniejszym elementem obchodów był zorganizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród - silna Polska", w którym wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
W stolicy odbył się też największy bieg w historii Warszawy i drugi największy w historii Polski. Ponad 18 111 uczestników ukończyło 35. Bieg Niepodległości na dystansie 10 km. Na wszystkich dystansach wystartowało ponad 19 tys. zawodników.
Premier w Gdańsku
Ulicami Gdańska przeszła we wtorek 23. Parada Niepodległości. Marsz wyruszył z Podwala Staromiejskiego i zakończył się przed Zieloną Bramą.
Na Pomorzu przemawiał między innymi premier Donald Tusk. Na scenie na Długim Targu głos zabierali także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell oraz prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono również w Sopocie i Gdyni. W kurorcie parada w formie kolumny zabytkowych samochodów, aut strażackich i rowerów wyruszyła sprzed siedziby straży pożarnej na ul. Armii Krajowej i dojechała do Skweru Kuracyjnego. Przy muszli koncertowej zebrani odśpiewali hymn.
Z kolei w Gdyni przed rozpoczęciem parady na ulice miasta wybiegli biegacze w ramach Biegu Niepodległości. Parada rozpoczęła się w południe przed Urzędem Miasta. Uczestnicy przeszli ulicą Świętojańską i skwerem Kościuszki pod pomnik Polski Morskiej, gdzie również odśpiewano hymn.
Kraków. Obchody na Wawelu
W Krakowie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed godziną 10 w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego, a także w krypcie świętego Leonarda przy tablicy upamiętniającej Wincentego Witosa. Główne uroczystości odbyły się przed grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej w katedrze wawelskiej mszy świętej za Ojczyznę przewodniczył abp Marek Jędraszewski, a ulicami miasta przeszedł patriotyczny przemarsz.
Przed Katedrą Wawelską urząd wojewódzki przygotował specjalne stoisko z polskimi flagami, gdzie uformowała się ogromna kolejka chętnych do ich odebrania.
Reporter TVN24 rozmawiał z uczestnikami obchodów, którzy tłumaczyli, dlaczego postanowili przyjść we wtorek na uroczystości. - Jesteśmy Polakami, walczyli o to nasi dziadkowie, pradziadkowie, a my po prostu cieszymy się tym, że możemy być wolni i razem - mówił jeden z uczestników.
- To jest nasze święto narodowe, jest to najważniejsze święto dla nas i chcemy je obchodzić właśnie zgodnie z jego rangą. Także najpierw msza święta, potem pochód i będziemy, myślę, wszyscy radośni, weseli - podkreślała inna krakowianka.
Barwna niepodległościowa parada we Wrocławiu
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez Wrocław przeszła Radosna Parada Niepodległości. Uczestniczyli w niej uczniowie wrocławskich szkół oraz tłumy wrocławian. To doroczna, wspólna inicjatywa magistratu oraz Centrum Historii Zajezdnia. Parada odbyła się po raz 22.
Obchody w stolicy Dolnego Śląska odbyły się też na tamtejszym Rynku, gdzie przemawiała między innymi wojewoda dolnośląska Anna Żabska oraz wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
Podwójne obchody w Poznaniu
W stolicy Wielkopolski Narodowe Święto Niepodległości splata się z imieninami ulicy święty Marcin. Jak mówiła na antenie TVN24 Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek, prezydent Jacek Jaśkowiak symbolicznie przekazał z tej okazji klucze do miasta właśnie patronowi Poznania, kojarzonemu ze słynnymi poznańskimi rogalami świętomarcińskimi.
Poznańskie uroczystości uświetniły występy m.in. Grupy Torpedo, Krzysztofa Antkowiaka i Małgorzaty Ostrowskiej. Rogale świętomarcińskie można było spróbować na kiermaszu, a w Sieni Przejazdowej dawnego Zamku Cesarskiego można było przebrać się za świętego Marcina.
Hasło święta, jak co roku, brzmiało w Poznaniu "Czyń dobro". - "Czyń dobro" wzięło się od postaci świętego Marcina, który podzielił się płaszczem z potrzebującymi. Potem ten element przyszedł do legendy związanej z rogalami świętomarcińskimi, gdzie piekarz Walenty upiekł rogale i podzielił się nimi z głodnymi potrzebującymi. I my kontynuujemy tę poznańską tradycję, to dziedzictwo Poznania, zachęcając ludzi do tych poznańskiego czynienia dobra - wyjaśniła Anna Gruszka.
Balon z flagą nad Rzeszowem
W Rzeszowie 11 listopada świętowano między innymi wypuszczeniem balonu stratosferycznego z biało-czerwoną flagą nad siedzibą Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jak poinformował tamtejszy urząd marszałkowski, projekt został przygotowany "przez młodych konstruktorów z grupy Supercluster, laureatów jednego z hackathonów organizowanych przez PCI".
Główne obchody odbyły się na placu Wolności w Rzeszowie, gdzie kończył się uroczysty pochód niepodległościowy ulicami miasta. "W trakcie ceremonii rozbrzmiały uderzenia w Dzwon Niepodległości – symboliczny gest oddania hołdu wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny" - poinformowały władze województwa podkarpackiego.
Samolotowe akrobacje na Śląsku
Obchody Święta Niepodległości w województwie śląskim rozpoczęła rano msza za ojczyznę w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Później uczestnicy uroczystości - m.in. przedstawiciele władz, wojska, policji i innych służb mundurowych - przeszli na pl. Chrobrego, gdzie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na koniec delegacje złożyły przy pomniku kwiaty.
Po południu wojewódzkie obchody Święta Niepodległości przeniosły się na Stadion Śląski w Chorzowie, na tę część uroczystości zaprosił mieszkańców marszałek woj. śląskiego. Na promenadę wokół stadionu przyszły tysiące osób, które w południe mogły podziwiać pokaz akrobacji samolotowej i odśpiewać hymn wspólnie z artystami z Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Całość uzupełnił pokaz militariów i występy artystyczne.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski