"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje

Policjanci z Myślenic dostali w środę rano zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który wtargnął na teren jednej z tamtejszych firm i zaatakował pracowników. Jadąc na miejsce zauważyli osobę odpowiadającą opisowi napastnika.

Zaatakował policjantów, nie reagował na polecenia

"Policjanci, jadąc na miejsce zdarzenia, natknęli się na mężczyznę podejrzewanego o atak. Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce, nie reagując na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy. Policjant użył wobec mężczyzny broni palnej, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Ochroniarz, który odniósł obrażenia podczas ataku w firmie, został przewieziony do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

