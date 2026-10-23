Łukasz Gibała zaczyna meblowanie urzędu. Zarządzenie o likwidacji departamentów jest gotowe
Likwidacja departamentów w strukturze Urzędu Miasta Krakowa była jedną z obietnic wyborczych nowego prezydenta miasta Łukasza Gibały. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarządzenie w tej sprawie jest już gotowe i zostanie podpisane najprawdopodobniej w poniedziałek.
Sześć departamentów do likwidacji
O utworzeniu departamentów, a także scaleniu niektórych wydziałów, zdecydował w listopadzie 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski, którego mieszkańcy odwołali w maju bieżącego roku w referendum.
- Intencją tych zmian jest racjonalizacja pracy urzędu, połączenie wydziałów, które dublowały swoje kompetencje, stworzy możliwość oszczędności środków - wyjaśniał Miszalski.
Początkowo w urzędzie miasta funkcjonowało osiem departamentów - po zmianach wprowadzonych w 2026 roku zostało ich sześć. Po decyzji Gibały o ich likwidacji swoje dotychczasowe stanowiska stracą:
- Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich;
- Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków;
- Tomasz Kudzia, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;
- Maria Wojtacha, dyrektorka Departamentu Komunalnego;
- Monika Kosztyła, dyrektorka Departamentu Polityki Społecznej;
- Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji.
Zarządzenie ma też opisywać, które wydziały będą podlegały poszczególnym wiceprezydentom, których Łukasz Gibała powołał w środę, dzień po zaprzysiężeniu. Jak mówił, Karol Wałachowski ma odpowiadać za gospodarkę i turystykę, Elżbieta Kois-Żurek za politykę społeczną, edukację i zdrowie, a Jan Hoffman za kulturę oraz kwestie związane ze strefą czystego transportu.
Wcześniej zlikwidowane zostały dwa departamenty - prezydencki oraz ładu przestrzennego. Pierwszy przez Aleksandra Miszalskiego, a drugi przez pełniącego po referendum obowiązki prezydenta miasta Stanisława Kracika.
Zadaniem departamentów była koordynacja praca wydziałów urzędu miasta. I tak na przykład Departament Edukacji nadzorował m.in. wydział edukacji, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, a także szkoły; z kolei Departament Zrównoważonego Rozwoju miał pod sobą aż siedem jednostek, w tym wydział ds. strategii, wydział środowiska, urząd pracy czy Zarząd Zieleni Miejskiej.
Polityka kadrowa Łukasza Gibały
Reorganizacja struktury urzędu była jedną z zapowiedzi Łukasza Gibały w sprawie polityki kadrowej. Zaprzysiężony we wtorek po przedterminowych wyborach prezydent Krakowa zapowiadał m.in. weryfikację wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie i miejskich spółkach w ciągu ostatnich dwóch lat - czyli za prezydentury Aleksandra Miszalskiego.
"Nie możemy pozwolić na to, by najważniejsze stanowiska w mieście trafiały do osób wybranych nie ze względu na kompetencje, ale przez znajomości czy partyjne układy" - podkreślał w trakcie kampanii. Podawał też konkretne nazwiska ludzi, którzy mogą pożegnać się z pracą. Między innymi prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego Bogusława Kośmidera, byłego wiceprezydenta miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Nowy prezydent ma w planach również zmiany w zarządach podległych mu spółek oraz w radach nadzorczych. Obiecywał jednocześnie, że nie będzie masowych zwolnień urzędników, a konkursy na stanowiska będą miały formę wysłuchań publicznych.