Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Łukasz Gibała zaczyna meblowanie urzędu. Zarządzenie o likwidacji departamentów jest gotowe

|
Łukasz Gibała zaprzysiężony na prezydenta miasta w trakcie sesji Rady Miasta Krakowa
Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała ma podpisać w poniedziałek zarządzenie, które zlikwiduje departamenty w urzędzie miasta - dowiedział się nieoficjalnie portal tvn24.pl. To realizacja obietnicy wyborczej Gibały, która ma przynieść oszczędności. Stanowiska straci sześcioro dyrektorów.

Likwidacja departamentów w strukturze Urzędu Miasta Krakowa była jedną z obietnic wyborczych nowego prezydenta miasta Łukasza Gibały. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarządzenie w tej sprawie jest już gotowe i zostanie podpisane najprawdopodobniej w poniedziałek.

Sześć departamentów do likwidacji

O utworzeniu departamentów, a także scaleniu niektórych wydziałów, zdecydował w listopadzie 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski, którego mieszkańcy odwołali w maju bieżącego roku w referendum.

- Intencją tych zmian jest racjonalizacja pracy urzędu, połączenie wydziałów, które dublowały swoje kompetencje, stworzy możliwość oszczędności środków - wyjaśniał Miszalski.

Początkowo w urzędzie miasta funkcjonowało osiem departamentów - po zmianach wprowadzonych w 2026 roku zostało ich sześć. Po decyzji Gibały o ich likwidacji swoje dotychczasowe stanowiska stracą:

  • Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich;
  • Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków;
  • Tomasz Kudzia, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;
  • Maria Wojtacha, dyrektorka Departamentu Komunalnego;
  • Monika Kosztyła, dyrektorka Departamentu Polityki Społecznej;
  • Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji.

Zarządzenie ma też opisywać, które wydziały będą podlegały poszczególnym wiceprezydentom, których Łukasz Gibała powołał w środę, dzień po zaprzysiężeniu. Jak mówił, Karol Wałachowski ma odpowiadać za gospodarkę i turystykę, Elżbieta Kois-Żurek za politykę społeczną, edukację i zdrowie, a Jan Hoffman za kulturę oraz kwestie związane ze strefą czystego transportu.

Wcześniej zlikwidowane zostały dwa departamenty - prezydencki oraz ładu przestrzennego. Pierwszy przez Aleksandra Miszalskiego, a drugi przez pełniącego po referendum obowiązki prezydenta miasta Stanisława Kracika.

Zadaniem departamentów była koordynacja praca wydziałów urzędu miasta. I tak na przykład Departament Edukacji nadzorował m.in. wydział edukacji, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, a także szkoły; z kolei Departament Zrównoważonego Rozwoju miał pod sobą aż siedem jednostek, w tym wydział ds. strategii, wydział środowiska, urząd pracy czy Zarząd Zieleni Miejskiej.

Polityka kadrowa Łukasza Gibały

Reorganizacja struktury urzędu była jedną z zapowiedzi Łukasza Gibały w sprawie polityki kadrowej. Zaprzysiężony we wtorek po przedterminowych wyborach prezydent Krakowa zapowiadał m.in. weryfikację wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie i miejskich spółkach w ciągu ostatnich dwóch lat - czyli za prezydentury Aleksandra Miszalskiego.

"Nie możemy pozwolić na to, by najważniejsze stanowiska w mieście trafiały do osób wybranych nie ze względu na kompetencje, ale przez znajomości czy partyjne układy" - podkreślał w trakcie kampanii. Podawał też konkretne nazwiska ludzi, którzy mogą pożegnać się z pracą. Między innymi prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego Bogusława Kośmidera, byłego wiceprezydenta miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Nowy prezydent ma w planach również zmiany w zarządach podległych mu spółek oraz w radach nadzorczych. Obiecywał jednocześnie, że nie będzie masowych zwolnień urzędników, a konkursy na stanowiska będą miały formę wysłuchań publicznych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Łukasz GibałaKrakówSamorząd
Czytaj także:
imageTitle
Pogromca Polaka tłem dla byłego mistrza świata
EUROSPORT
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w części kraju. Tutaj możliwe są alarmy
METEO
Inżynier Abdulrahman Alfozan sprawdzający ukryte urządzenie do nagrywania dźwięku w sali konferencyjnej dla kadry kierowniczej firmy OpenAI. San Francisco, Kalifornia, 5 października 2026 roku
"Znajdź ludzi od pieniędzy". Jak AI pomaga hakerom
Piotr Szostak
Dominik Hołuj z nowoczesą bioniczną protezą dłoni
Jego historia poruszyła tysiące serc. Dominik otrzymał bioniczną dłoń
WARSZAWA
Polskie myśliwce (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany
Polska
Austen we Francji
Załamanie pogody we Francji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu
METEO
Donald i Melania Trump
"Świetna robota". Trump o zawieszeniu broni i zaangażowaniu swojej żony
Świat
Vincent Kompany
Trener Bayernu zasłabł po treningu. Lądował śmigłowiec ratunkowy
EUROSPORT
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Wiózł czwórkę dzieci. Miał trzy promile, był już karany
Kielce
imageTitle
Piłkarski hit przełożony. Przez protesty
EUROSPORT
Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Podejrzany trafił do aresztu
"Sprawca tej zbrodni sprawił ofierze ból i cierpienie, oblewając ją benzyną i podpalając"
Poznań
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Luksusowe auta w rękach policji. Nowe informacje w sprawie Zondacrypto
BIZNES
shutterstock_2595655209
NFZ dostał dodatkowe 3,36 miliarda złotych. Pieniądze pójdą na nadwykonania
Anna Bielecka
Łukasz Gibała
Żadnych spotkań z Gibałą w cztery oczy. "Wewnętrzne ustalenie" w krakowskiej KO
Kraków
Lotnisko Szeremietiewo, Rosja
Lotnisko ewakuowane, ruch wstrzymany. Szczątki drona na płycie
Świat
imageTitle
Rekordowy ranking Kawy. Niedawno opowiadała o problemach
EUROSPORT
pap_20261018_1D9
Skradzione podczas protestów. Jest reakcja platform działających w Polsce
BIZNES
4 min
pc
Poseł, rower i policyjna kontrola. Padło niewygodne pytanie
Sejm Wita
Ukraina policja
Śmiertelne przesyłki do żołnierzy. Zatrzymali 17-latkę
Świat
jesien liscie deszcz shutterstock_2502492827
Pogoda na weekend. Ten dzień będzie wyjątkowo deszczowy
METEO
imageTitle
Polak zadebiutował na ławce słynnego klubu. Od razu wygrał
EUROSPORT
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Pies (zdjęcie ilustracyjne)
"Usłyszałam straszny, przeraźliwy pisk". Z trzeciego piętra wyskoczył pies
Poznań
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2. "Mamy wreszcie finał po wyroku sądu"
BIZNES
Strażacy mieli problem z wyjazdem
Źle zaparkowane auta zablokowały strażaków
WARSZAWA
imageTitle
Szpilka za szpilkę. Papszun odpowiedział przed hitem ekstraklasy
EUROSPORT
shutterstock_2323945857
Jedna godzina, a organizm to odczuwa. Co dzieje się z nami po zmianie czasu?
Anna Bielecka
Kundelek znaleziony w koszu na śmieci
Usłyszały szelest i popiskiwanie. W koszu na śmieci był szczeniak
WARSZAWA
Dorożka w Nowym Jorku
Koniec popularnej nowojorskiej atrakcji
Świat
Zmiana czasu
Koniec zmiany czasu? Stanowisko Brukseli
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica