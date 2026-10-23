Kraków Łukasz Gibała zaczyna meblowanie urzędu. Zarządzenie o likwidacji departamentów jest gotowe Bartłomiej Plewnia |

Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Likwidacja departamentów w strukturze Urzędu Miasta Krakowa była jedną z obietnic wyborczych nowego prezydenta miasta Łukasza Gibały. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarządzenie w tej sprawie jest już gotowe i zostanie podpisane najprawdopodobniej w poniedziałek.

Sześć departamentów do likwidacji

O utworzeniu departamentów, a także scaleniu niektórych wydziałów, zdecydował w listopadzie 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski, którego mieszkańcy odwołali w maju bieżącego roku w referendum.

- Intencją tych zmian jest racjonalizacja pracy urzędu, połączenie wydziałów, które dublowały swoje kompetencje, stworzy możliwość oszczędności środków - wyjaśniał Miszalski.

Początkowo w urzędzie miasta funkcjonowało osiem departamentów - po zmianach wprowadzonych w 2026 roku zostało ich sześć. Po decyzji Gibały o ich likwidacji swoje dotychczasowe stanowiska stracą:

Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich;

Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków;

Tomasz Kudzia, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;

Maria Wojtacha, dyrektorka Departamentu Komunalnego;

Monika Kosztyła, dyrektorka Departamentu Polityki Społecznej;

Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji.

Zarządzenie ma też opisywać, które wydziały będą podlegały poszczególnym wiceprezydentom, których Łukasz Gibała powołał w środę, dzień po zaprzysiężeniu. Jak mówił, Karol Wałachowski ma odpowiadać za gospodarkę i turystykę, Elżbieta Kois-Żurek za politykę społeczną, edukację i zdrowie, a Jan Hoffman za kulturę oraz kwestie związane ze strefą czystego transportu.

Wcześniej zlikwidowane zostały dwa departamenty - prezydencki oraz ładu przestrzennego. Pierwszy przez Aleksandra Miszalskiego, a drugi przez pełniącego po referendum obowiązki prezydenta miasta Stanisława Kracika.

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Zadaniem departamentów była koordynacja praca wydziałów urzędu miasta. I tak na przykład Departament Edukacji nadzorował m.in. wydział edukacji, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, a także szkoły; z kolei Departament Zrównoważonego Rozwoju miał pod sobą aż siedem jednostek, w tym wydział ds. strategii, wydział środowiska, urząd pracy czy Zarząd Zieleni Miejskiej.

Polityka kadrowa Łukasza Gibały

Reorganizacja struktury urzędu była jedną z zapowiedzi Łukasza Gibały w sprawie polityki kadrowej. Zaprzysiężony we wtorek po przedterminowych wyborach prezydent Krakowa zapowiadał m.in. weryfikację wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie i miejskich spółkach w ciągu ostatnich dwóch lat - czyli za prezydentury Aleksandra Miszalskiego.

"Nie możemy pozwolić na to, by najważniejsze stanowiska w mieście trafiały do osób wybranych nie ze względu na kompetencje, ale przez znajomości czy partyjne układy" - podkreślał w trakcie kampanii. Podawał też konkretne nazwiska ludzi, którzy mogą pożegnać się z pracą. Między innymi prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego Bogusława Kośmidera, byłego wiceprezydenta miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Nowy prezydent ma w planach również zmiany w zarządach podległych mu spółek oraz w radach nadzorczych. Obiecywał jednocześnie, że nie będzie masowych zwolnień urzędników, a konkursy na stanowiska będą miały formę wysłuchań publicznych.