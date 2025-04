Runęła ściana budynku. Dwie osoby w szpitalu

Powiat bocheński (Małopolska) Źródło: Google Earth

W Łapanowie (woj. małopolskie) zawaliła się ściana nowo powstającego budynku. Dwaj robotnicy spadli z wysokości kilku metrów, zostali przewiezieni do szpitala.

Do wypadku doszło w piątek rano. – Po godzinie ósmej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wpłynęło zgłoszenie, z treści którego wynikało, że doszło do przewrócenia ściany w nowo budowanym budynku mieszkalnym – informuje Artur Sroka, oficer prasowy bocheńskiej straży pożarnej.

Jak dodaje rzecznik, zawaliła się ściana boczna. – W wyniku tego zdarzenia dwóch pracowników upadło z wysokości około czterech-pięciu metrów. Osoby te zostały zabrane do szpitala – mówi Sroka. Strażak zaznacza, że mężczyźni w wieku 32 i 36 lat spadli na zawaloną ścianę i nie znaleźli się pod gruzami.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, policja i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zawaliła się ściana budynku Źródło: KP PSP Bochnia