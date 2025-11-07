Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

10-latek zginął potrącony przez pijanego kierowcę. Jest wyrok w sprawie

Zmarł potrącony 10-latek
Policja o wypadku w Lasocicach
Źródło: TVN24
Na sali rozpraw przepraszał, płakał i zapewniał, że pierwszy raz w życiu prowadził po alkoholu. Ten raz wystarczył, by doszło do tragedii. Pod kołami samochodu Dariusza H. zginął dziesięcioletni chłopiec. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze. Groziło mu do 20 lat więzienia, odsiedzi tylko osiem. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po czterech.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Rejonowym w Limanowej. Dariusz H. odpowiadał za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do sądu został doprowadzony z aresztu, w którym spędził ostatnie miesiące.

23-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Szczegółowo opisał dzień, w którym doszło do tragedii. Jak mówił, współpracownik zaproponował mu alkohol. H. wypił "dwa lub trzy drinki jakiejś kolorowej wódki, może whisky". - Nie czułem się w takim stanie, w którym nie mógłbym prowadzić auta. Wsiadłem za kierownicę, bo miałem do domu około trzech kilometrów – opowiadał mężczyzna, cytowany przez portal limanowa.in.

Zmarł potrącony 10-latek
Zmarł potrącony 10-latek
Źródło: KPP Limanowa

Skosił zakręt, zabił dziecko

Do wypadku doszło w kwietniu tego roku. Według relacji Dariusza H. samochód poruszał z prędkością około 80-90 kilometrów na godzinę. Jechał wąską, lokalną drogą we wsi Krasne-Lasocice pod Limanową. Policja krótko po wypadku podała, że "kierowca nie zachował ostrożności i skosił zakręt przy nadmiernej prędkości".

- Na łuku drogi straciłem panowanie, ściągnęło mnie do fosy, uderzyłem w jakieś drzewa, a w samochodzie wystrzeliły poduszki. W jakiś sposób auto wyjechało na asfalt, więc odjechałem kilkanaście metrów i zatrzymałem się na najbliższej posesji. Zadzwoniłem po brata, żeby przyjechał lawetą. Gdy brat przyjechał, powiedział mi, że kogoś reanimują. Wtedy domyśliłem się, że doszło do wypadku, wcześniej nie miałem o tym pojęcia - mówił w sądzie oskarżony. Badanie alkomatem na miejscu zdarzenia wykazało niecały promil alkoholu w jego organizmie.

Potrącenie 10-latka pod Limanową
Potrącenie 10-latka pod Limanową
Źródło: limanowa.in

Mężczyzna w sądzie zapewniał, że nigdy wcześniej nie jeździł po alkoholu. - Gdybym wiedział, że ktoś tam był, udzieliłbym pomocy (…) Żałuję codziennie, że to nie ja zginąłem - przekonywał.

"Wyrok uznajemy za słuszny"

Kierowca zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. - Prokurator nie sprzeciwił się takiemu rozstrzygnięciu, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych (rodziców zmarłego chłopca - red.) też zgodził się z takim rozstrzygnięciem - przekazał w rozmowie z tvn24.pl Bogdan Kijak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Zaproponowana przez obrońcę kara to przede wszystkim osiem lat więzienia i 50 tysięcy złotych nawiązki dla rodziców zmarłego chłopca.

- Pełnomocnik pokrzywdzonych oświadczył, że nawiązka powinna wynieść 70 tysięcy złotych i oskarżony się z tym zgodził – relacjonuje sędzia Kijak.

23-latek przebywał w tymczasowym areszcie
23-latek przebywał w tymczasowym areszcie
Źródło: KPP w Limanowej

Mężczyzna został też objęty dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, ma ponadto zapłacić pięć tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej i koszty sądowe. Nieco ponad sześć miesięcy spędzonych przez niego w areszcie zostało zaliczone na poczet zasądzonej kary. O przedterminowe zwolnienie H. będzie mógł ubiegać się po odbyciu połowy wyznaczonej kary.

- Wyrok uznajemy za słuszny, nie będziemy składać apelacji - przekazał Bartłomiej Michura, zastępca Prokuratora Rejonowego w Limanowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl / limanowa.in

Źródło zdjęcia głównego: KPP Limanowa

Udostępnij:
Czytaj także:
Pilna wiadomość
Po spotkaniu szefów resortu zdrowia i finansów: dodatkowe pieniądze dla NFZ
Zdrowie
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
METEO
ZUS
Plaga oszustw "na ZUS". Krążą groźne maile
BIZNES
Eksplozja w meczecie w Dżakarcie
55 rannych po wybuchu w meczecie. "Zidentyfikowaliśmy domniemanego sprawcę"
Świat
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
BIZNES
Droga prowadzi przez cmentarz
Chrząszcz i dzięcioły wstrzymały budowę drogi. Starosta: prawdziwe przyczyny są polityczne
Białystok
imageTitle
Niespodzianka w chińskim półfinale. Mistrz świata pokonany
EUROSPORT
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Radny jeździł bez prawa jazdy. Teraz się tłumaczy
Łódź
Dezinformacja w 2024 roku. Trzy niebezpieczne zjawiska
"Chiny walczą z kłamstwami influencerów? Tylko Chińczykom o tym nie powiedziano"
Maciej Michałek
imageTitle
Barcelona się doczekała. "Historyczny dzień dla kibiców"
EUROSPORT
Dziecko zgubiło się podczas szkolnej wycieczki
11-latka zgubiła się podczas szkolnej wycieczki. Odnalazła ją mama
Poznań
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
METEO
Sejm, sala plenarna
Rośnie przewaga jednej partii. Nowy sondaż
Polska
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Policja zajmie się kierowcą z nagrania
Wrocław
imageTitle
Był bohaterem głośnej afery. Lada dzień może zadebiutować w kadrze
EUROSPORT
Nagroda Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego
Dziennikarze TVN i TVN24 nominowani do nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego
Polska
Tankowiec Al Thumama
Piraci gonili tankowiec płynący do Świnoujścia
Świat
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Meghan Markle
Media: Księżna Meghan wraca na ekran
Kultura i styl
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
WARSZAWA
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Znaleziono skrytkę z bronią. Miała służyć do ataków terrorystycznych w Europie
Świat
Karetka
Dzieci źle poczuły się podczas szkolnego apelu
Białystok
TUSK
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"
Polska
kobieta z telefonem
Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?
Piotr Wójcik
Rosalía
Taką płytę nagrać mogła tylko ona
"WYBÓR WRONY"
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
WARSZAWA
ziobro pap 2
Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"
Polska
Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie
"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro
Świat
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą, wypadł orzeł, więc zabił Wiktorię. Mateusz H. ponownie stanie przed sądem
Katowice
Do zdarzenia doszło w miejscowości Kołodziejowy Grąd
Policjanci zostali wezwani do awantury. 65-latek zaczął do nich strzelać
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica