Maria Anna Potocka została odwołana z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. To rezultat wyroku w sprawie mobbingu, którego ofiarą była jedna z pracownic Potockiej. Do czasu powołania nowego szefa instytucją będzie zarządzał wicedyrektor Grzegorz Kuźma.

Proces o mobbing

Miejska instytucja kultury – Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) - została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r. Od samego początku jej dyrektorką była Maria Anna Potocka. W marcu br. poprzedni prezydent miasta Jacek Majchrowski powołał ją na kolejną, siedmioletnią kadencję. Od 2019 roku do marca br. kierowała też galerią "Bunkier Sztuki".