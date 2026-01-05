Kierowcy sądzili, że płacą za parkowanie. Pieniądze trafiały do oszustów

Kraków Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obejmuje dwóch mężczyzn - Bohdana Z. oraz Maxima H. - i dotyczy wyłudzania pieniędzy przy pomocy kodów QR odsyłających do rzekomej płatności w strefie parkowania.

Pierwszemu z mężczyzn zarzucono, że dopuścił się oszustw za pomocą kodów QR przekierowujących do nieautentycznej strony imitującej płatność w strefie parkowania. Tam kierowcy podawali dane umożliwiające dostęp do bankowości elektronicznej, co pozwalało oskarżonemu na modyfikację sposobu autoryzacji transakcji i przejęcie środków.

Drugiego z mężczyzn oskarżono o ułatwienie przestępstwa, zarzucając mu umieszczenie na parkomatach fałszywych naklejek. Pojawiły się one w pierwszej połowie lipca 2023 roku.

Według ustaleń śledczych, działalność oskarżonych doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dwie osoby, a kilka kolejnych uniknęło utraty środków dzięki odrzuceniu przez bank autoryzacji transakcji.

W lipcu 2023 roku krakowski magistrat w komunikacie ostrzegł mieszkańców, że na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR, a sprawa została zgłoszona na policję. Przypomniał, że w Krakowie za parkowanie w płatnej strefie można zapłacić kartą i gotówką w parkomatach lub za pomocą aplikacji w telefonie.

Fałszywe ogłoszenia o wynajmie

Dodatkowo Bohdan Z. został oskarżony o oszustwa na portalu sprzedażowym, których dopuszczał się z innymi, nieustalonymi osobami, od października 2022 do czerwca 2023 roku. Miał on podszywać się pod inną osobę i zamieszczać ogłoszenia o wynajmie mieszkań na terenie kraju. Mechanizm wyłudzenia opierał się na zawieraniu umów przedwstępnych z obowiązkiem opłaty rezerwacyjnej, która miała zapewniać pierwszeństwo. Łączna suma strat poniesionych przez ponad 30 pokrzywdzonych wyniosła 17,7 tys. zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD