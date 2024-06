Wysiadła z jednego autobusu i niemal wpadła pod drugi. Nagranie

Słaba widoczność

Na zarejestrowanym przez pana Dariusza filmie widać, że ulica, na której znajduje się przystanek autobusowy, jest bardzo wąska, jednopasmowa. Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku, widoczność drugiej jezdni jest mocno ograniczona. - To skrzyżowanie w ogóle jest znacznie bardziej skomplikowane, niż to widać na filmie, ale chyba wystarczy to, że nawet kierowcy miejskich autobusów czasami mają w tym miejscu problem. Szczerze mówiąc nie wiem, czy doszło tam kiedyś faktycznie do wypadku, ale to, co sam widziałem ostatnio, było wystarczająco niebezpieczne, żebym zdecydował się przesłać nagranie do państwa redakcji. Nie mieszkam w tej części miasta, nie wiem, czy mieszkańcy tego regionu gdzieś tę sprawę zgłaszali, ale myślę, że warto zwrócić uwagę pieszych i kierowców, aby byli w tym miejscu wyjątkowo ostrożni - podkreślił.