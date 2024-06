Smoki opanowały krakowskie niebo i ulice

Napełnione helem smocze postaci pod osłoną nocy w rytm muzyki prezentowały się na zakolu Wisły pod Wawelem. W niedzielę przemaszerowały ulicami Krakowa. A wszystko to w ramach 23. Wielkiej Parady Smoków.

Jak co roku w czerwcu w Krakowie odbywa się Wielka Parada Smoków. To już 23. edycja tego zapierającego dech w piersiach wydarzenia, podczas którego prezentowane są przepiękne iluzje wizualne, a nad Wisłą przelatują pękate od helu bajkowe stwory, animowane na barkach przez aktorów Teatru Groteska. Ich występy wzbogaca zaskakująca oprawa świetlna i laserowa oraz zachwycająca muzyka.

- Smoki są zrobione ze specjalnej tkaniny, dzięki której mogą się unosić. To lekka tkanina wypełniona helem. To są dość dynamiczne konstrukcje do prowadzenia potrzebnych jest osiem, dziesięć osób, które pływają na tych barkach. Wystarczy większy powiew wiatru i jest niebezpieczeństwo, że smok może odlecieć. Ale też hel, który znajduje się przy nich, bardzo szybko przenika przez strukturę tkaniny, w związku z czym mamy niewiele czasu, żeby utrzymać je w jak najlepszej formie i zrobić widowisko na jak najlepszym poziomie - wyjaśnia Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.