Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kraków jak Czerwona Planeta. Ruszyły zawody łazików

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Zawody łazików marsjańskich w Krakowie
Źródło: TVN24
Rozpoczęła się 11. edycja międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich, czyli European Rover Challenge 2025. Na zbudowanym na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tzw. Marsyardzie zmierzą się zespoły studentów z całego świata.

Zawody zaczęły się w piątek. Wśród zawodników jest pięć zespołów z Polski.

European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowe zawody robotyczne, organizowane co roku w Polsce. Rywalizują w nich zespoły akademickie z całego świata, które na specjalnie przygotowanym torze przypominającym powierzchnię Marsa testują łaziki w zadaniach inspirowanych prawdziwymi misjami NASA.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Miesiące przygotowań

Zanim zmierzą się w European Rover Challenge, studenci przez wiele miesięcy projektują, budują i programują łaziki. W tegorocznej edycji weźmie udział 25 studenckich drużyn. Do Krakowa przyjedzie prawie 700 zawodników z całego świata.

Z myślą o zawodach na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej, obok Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, zbudowano tzw. Marsyard – tor inspirowany marsjańskim Valles Marineris, największym kanionem w Układzie Słonecznym.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Na łaziki i ich twórców czeka wiele zadań, m.in.: samodzielne badania terenowe, pobranie i zabezpieczanie próbek albo analiza astrobiologiczna pobranych materiałów w poszukiwaniu śladów życia. Uczestnicy zawodów sprawdzą też swoje siły w nawigacji w trudnym terenie, precyzyjnych pracach serwisowych lub odnajdywaniu i transporcie sond na czas. Zadania są inspirowane prawdziwymi misjami kosmicznymi.

– Na początku konkurencje były w dużym stopniu kopią zadań z zawodów amerykańskich, teraz to Amerykanie kopiują niektóre nasze pomysły. Nasze konkurencje są obecnie najtrudniejsze na świecie – ocenił prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca i główny organizator zawodów Łukasz Wilczyński.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Wstęp na zawody jest wolny

W programie wydarzenia znalazła się też konferencja popularnonaukowa. Jej pierwszy dzień będzie poświęcony Ziemi (m.in. kształceniu przyszłych kadr dla sektora kosmicznego). Drugiego dnia uczestnicy przeniosą się na Księżyc (prelegenci omówią m.in. program Artemis). Bohaterem trzeciego dnia będzie kosmos – mowa będzie m.in. o planowanej na 2026 r. misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na scenie wystąpią m.in. eksperci z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), ispace Europe i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W czasie tegorocznej edycji ERC zaplanowano też m.in. część dyskusyjną, prowadzoną w ramach paneli i spotkań indywidualnych. – To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z bezpośredniego kontaktu z ekspertami NASA, ESA, Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA i japońskiej JAXA. Przygotowaliśmy również niezwykle interesującą tematykę związaną z aktualnymi wydarzeniami w polskim sektorze kosmicznym. Zainaugurujemy bowiem nowy cykl spotkań poświęconych medycynie kosmicznej. Tego typu spotkań brakuje nawet na mapie Europy – zachęcał Łukasz Wilczyński.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

ERC potrwa od 29 do 31 sierpnia na Akademii Górniczo Hutniczej (ul. Reymonta 19, naprzeciwko Stadionu Wisły). Rywalizacja będzie się rozgrywać od piątku do soboty, w niedzielę nastąpi ogłoszenie wyników. Zawodom może przyglądać się publiczność, wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

European Rover Challenge odbywa się w Krakowie od ubiegłego roku. Organizatorem zawodów jest Europejska Fundacja Kosmiczna, gospodarzem – Akademia Górniczo-Hutnicza. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród partnerów wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Miasto Kraków.

Portal Nauka w Polsce objął patronat medialny nad European Rover Challenge 2025.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Udostępnij:
Czytaj także:
Utonięcie mężczyzny w Zalewie Porajskim
Tragedia nad zalewem. Nie żyje mężczyzna
Katowice
Piorun
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
METEO
Zniszczenia po burzy w Gnieźnie
"To jest nie do opisania, co się tutaj działo"
METEO
Polska - Belgia w MŚ
Polki odrobiły straty. Zmienniczki nie zawiodły
RELACJA
Andrij Parubij
Zbrodnia we Lwowie. Media: trafiono na ślad zabójcy
"Życie 500 metrów od wiatraka". Co to za efekt?
"Życie pięćset metrów od wiatraka". Co to za efekt?
Michał Istel
Wypadek w powiecie zawierciańskim
Dachował samochód. Dwie osoby ranne, jedna nie żyje
Katowice
Ile Ukraińcy wnieśli do polskiej gospodarki?
Biznes apeluje do prezydenta po decyzji o wecie
BIZNES
imageTitle
Cenna zdobycz Zmarzlika przed Grand Prix we Wrocławiu
EUROSPORT
imageTitle
Sposoby na pokonanie Izraela. Kilka elementów musi zagrać
EUROSPORT
Śmietnik
Sprawdź, zanim to weźmiesz do domu. Jest pułapka
Joanna Rubin-Sobolewska
Lato burza chmury
To nie koniec burz. Te dwa dni będą szczególnie groźne
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski reaguje na zabójstwo ukraińskiego polityka
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na trasie S6
Zderzenie czterech aut, wśród rannych dzieci
Trójmiasto
imageTitle
Zaręczyny na meczu Sabalenki. "Patrzyłam na mojego chłopaka"
EUROSPORT
imageTitle
Sokołowski przed meczem z Izraelem: to będzie walka o życie
EUROSPORT
Osuwisko w Norwegii
"Nagle zobaczyłem, jak auta i część drogi znikają"
METEO
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
WARSZAWA
shutterstock_1781393243
Kim był Andrij Parubij?
Stadion Miedzi Legnica
Skandal na meczu. Stadion opuścił zakrwawiony chłopiec 
Wrocław
Deszcz burza lato
Upalnie, burzowo i deszczowo. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Aktywiści spryskali historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Spryskali pomarańczowym proszkiem historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Trójmiasto
imageTitle
Polka triumfuje w jednym z najtrudniejszych biegów świata
EUROSPORT
imageTitle
Prawnuk Benito Mussoliniego zadebiutował w Serie A
EUROSPORT
shutterstock_2486131245
Góry tańsze niż morze. Ile kosztuje wypoczynek pod koniec wakacji?
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Piotrkowem Trybunalskim
Wypadek motocyklisty. 12-latka w szpitalu
Łódź
Rzeźba twarzy znaleziona na wyspie Rousay w archipelagu Orkadów
Prowadzili wykopaliska. "Zobaczyliśmy twarz patrzącą na nas"
METEO
Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Dla nich marzenia nie znają granic. Szerpowie Nadziei wyruszyli w Tatry
Kraków
Dwa wagony pociągu wyjechały poza tory (zdjęcie ilustracyjne)
Kursy pociągów sezonowych wydłużone
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica