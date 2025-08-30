Kraków jak Czerwona Planeta. Ruszyły zawody łazików

Zawody łazików marsjańskich w Krakowie Źródło: TVN24

Zawody zaczęły się w piątek. Wśród zawodników jest pięć zespołów z Polski.

European Rover Challenge (ERC) to międzynarodowe zawody robotyczne, organizowane co roku w Polsce. Rywalizują w nich zespoły akademickie z całego świata, które na specjalnie przygotowanym torze przypominającym powierzchnię Marsa testują łaziki w zadaniach inspirowanych prawdziwymi misjami NASA.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Miesiące przygotowań

Zanim zmierzą się w European Rover Challenge, studenci przez wiele miesięcy projektują, budują i programują łaziki. W tegorocznej edycji weźmie udział 25 studenckich drużyn. Do Krakowa przyjedzie prawie 700 zawodników z całego świata.

Z myślą o zawodach na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej, obok Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, zbudowano tzw. Marsyard – tor inspirowany marsjańskim Valles Marineris, największym kanionem w Układzie Słonecznym.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Na łaziki i ich twórców czeka wiele zadań, m.in.: samodzielne badania terenowe, pobranie i zabezpieczanie próbek albo analiza astrobiologiczna pobranych materiałów w poszukiwaniu śladów życia. Uczestnicy zawodów sprawdzą też swoje siły w nawigacji w trudnym terenie, precyzyjnych pracach serwisowych lub odnajdywaniu i transporcie sond na czas. Zadania są inspirowane prawdziwymi misjami kosmicznymi.

– Na początku konkurencje były w dużym stopniu kopią zadań z zawodów amerykańskich, teraz to Amerykanie kopiują niektóre nasze pomysły. Nasze konkurencje są obecnie najtrudniejsze na świecie – ocenił prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca i główny organizator zawodów Łukasz Wilczyński.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wstęp na zawody jest wolny

W programie wydarzenia znalazła się też konferencja popularnonaukowa. Jej pierwszy dzień będzie poświęcony Ziemi (m.in. kształceniu przyszłych kadr dla sektora kosmicznego). Drugiego dnia uczestnicy przeniosą się na Księżyc (prelegenci omówią m.in. program Artemis). Bohaterem trzeciego dnia będzie kosmos – mowa będzie m.in. o planowanej na 2026 r. misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na scenie wystąpią m.in. eksperci z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), ispace Europe i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W czasie tegorocznej edycji ERC zaplanowano też m.in. część dyskusyjną, prowadzoną w ramach paneli i spotkań indywidualnych. – To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z bezpośredniego kontaktu z ekspertami NASA, ESA, Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA i japońskiej JAXA. Przygotowaliśmy również niezwykle interesującą tematykę związaną z aktualnymi wydarzeniami w polskim sektorze kosmicznym. Zainaugurujemy bowiem nowy cykl spotkań poświęconych medycynie kosmicznej. Tego typu spotkań brakuje nawet na mapie Europy – zachęcał Łukasz Wilczyński.

11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ERC potrwa od 29 do 31 sierpnia na Akademii Górniczo Hutniczej (ul. Reymonta 19, naprzeciwko Stadionu Wisły). Rywalizacja będzie się rozgrywać od piątku do soboty, w niedzielę nastąpi ogłoszenie wyników. Zawodom może przyglądać się publiczność, wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

European Rover Challenge odbywa się w Krakowie od ubiegłego roku. Organizatorem zawodów jest Europejska Fundacja Kosmiczna, gospodarzem – Akademia Górniczo-Hutnicza. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród partnerów wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Miasto Kraków.

Portal Nauka w Polsce objął patronat medialny nad European Rover Challenge 2025.