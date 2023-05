Uniwersytet Pedagogiczny chce zmienić nazwę, rektor UJ obiecuje "dołożyć wszelkich starań, by do tego nie doszło"

- W dniu święta UJ, jako rektor, zapewniam, że dołożymy wszystkich starań, także w rozmowach z politykami, żeby nie doszło do uchwalenia tej ustawy. Wydaje mi się, że nie ma w naszej polskiej, ale także światowej rzeczywistości człowieka, który nie łączy nazwy "Uniwersytet Krakowski" z Uniwersytetem Jagiellońskim - zadeklarował w przemówieniu podczas piątkowych uroczystości prof. Popiel.

- Obchodzimy rocznicę powołania uczelni, ustanowionej przez króla Kazimierza Wielkiego pod nazwą "Studium Generale Cracoviensis", co tłumaczy się jako "Uniwersytet Studium Krakowskiego" lub – po prostu – jako "Uniwersytet Krakowski", albowiem określenie "studium generale" odnosiło się zwyczajowo w łacinie średniowiecznej do instytucji uprawnionej do nadawania stopni naukowych - podkreślił podczas posiedzenia Senatu UJ w auli Collegium Novum.