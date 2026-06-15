Kraków Race i kibicowskie flagi na Wawelu Oprac. Rafał Molenda |

Akcja kibiców na Wawelu Źródło wideo: Ajax Cracovia Źródło zdj. gł.: Ajax Cracovia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie sobotniego incydentu z udziałem kibiców Cracovii na Wawelu. Grupa wywiesiła wielkoformatowe flagi na murach zamku i odpaliła race. Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 9.

Jak przekazał oficer prasowy komendy miejskiej, kom. Piotr Szpiech, na miejsce po zgłoszeniu od straży zamkowej, pojechał patrol policji. Funkcjonariusze zastali liczną grupę kibiców, która rozwiesiła flagi w barwach klubowych od strony Wisły, a na bulwarach użyła materiałów pirotechnicznych.

Klubowe flagi na Wawelu Źródło zdjęcia: Ajax Cracovia

Wylegitymowali 125 osób, trzy ukarali mandatami

Policjanci wylegitymowali łącznie 125 osób. Trzy z nich - za zakłócanie porządku publicznego - zostały ukarane mandatami w wysokości 500 zł. Wobec pozostałych prowadzone jest postępowanie w kierunku naruszenia przepisów porządkowych w miejscu publicznym.

Policja zapowiada dalsze czynności. Trwa zabezpieczanie nagrań z monitoringu i ustalanie świadków. Funkcjonariusze analizują materiał dowodowy również pod kątem ewentualnego naruszenia innych przepisów.

Akcja na Wawelu była częścią kibicowskich obchodów 120-lecia Cracovii. Nie była to jedyna interwencja policjy. Wcześniej kibice odpalili fajerwerki na Krowodrzy Górce.

OGLĄDAJ: TVN24