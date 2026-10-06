Pożar w szpitalu w Krakowie. Pacjenci ewakuowani
Zgłoszenie o pożarze w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wpłynęło do straży pożarnej przed godz. 1 w nocy. Ogień pojawił się w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10. piętrze.
- Zgłoszenie wpłynęło od pielęgniarek. Zaczęły one w dymie ewakuować pacjentów. Wywiozły na korytarz około 10 łóżek z pacjentami. Następnie strażacy przejęli ewakuację i akcje gaśniczą - przekazał TVN24 rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Hubert Ciepły. Jak dodał, "inne oddziały nie były zagrożone".
- Na miejsce wysłano 14 zastępów straży pożarnej - podał wcześniej dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
10 osób trafiło na SOR
Ewakuowano łącznie 38 pacjentów. - 10 osób wśród personelu i pacjentów wykazało objawy podtrucia gazami pożarowymi - mówił rzecznik. Zostali oni zabrani na SOR.
Około godziny 1.20 pożar został ugaszony. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Trwa wietrzenie budynku.