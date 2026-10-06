Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Pożar w szpitalu w Krakowie. Pacjenci ewakuowani

|
Pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie
Pożar w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nocy na 10. piętrze Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar. Ewakuowano łącznie 38 pacjentów. 10 osób trafiło na Szpitalny Oddział Ratunkowy z objawami podtrucia.

Zgłoszenie o pożarze w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wpłynęło do straży pożarnej przed godz. 1 w nocy. Ogień pojawił się w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10. piętrze.

- Zgłoszenie wpłynęło od pielęgniarek. Zaczęły one w dymie ewakuować pacjentów. Wywiozły na korytarz około 10 łóżek z pacjentami. Następnie strażacy przejęli ewakuację i akcje gaśniczą - przekazał TVN24 rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Hubert Ciepły. Jak dodał, "inne oddziały nie były zagrożone".

- Na miejsce wysłano 14 zastępów straży pożarnej - podał wcześniej dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie
Pożar w Szpitalu Rydygiera w Krakowie
Źródło zdjęcia: TVN24

10 osób trafiło na SOR

Ewakuowano łącznie 38 pacjentów. - 10 osób wśród personelu i pacjentów wykazało objawy podtrucia gazami pożarowymi - mówił rzecznik. Zostali oni zabrani na SOR.

Około godziny 1.20 pożar został ugaszony. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Trwa wietrzenie budynku.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
pożarSzpitalKraków
Czytaj także:
Nigeryjski samolot wojskowy rozbił się w stanie Ondo
Katastrofa wojskowego samolotu. Zginęły 32 osoby
Świat
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Baza USA w Polsce, sprzeciw po słowach Carlsona, błąd przy wysyłce alertu RCB
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Kapitan Polaków dalej wierzy w ten zespół. "Widzę jakość"
EUROSPORT
imageTitle
Oceny za bolesną porażkę z Bośnią. Jak zagrali Polacy? Który najgorzej?
EUROSPORT
imageTitle
Skomplikowana sytuacja Polski. Tabela grupy Ligi Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Do trzech VAR-ów sztuka. W końcu zaszkodził Polakom
EUROSPORT
imageTitle
Błąd, karny i porażka. Polacy nie wykorzystali przewagi
EUROSPORT
imageTitle
Rosja wraca do gry. Siatkarki pewne miejsca w wielkiej imprezie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zapytany o stałą bazę w Polsce. Tak odpowiedział
Świat
To będzie mglista noc
Alarmy IMGW w ośmiu województwach
METEO
brazylia, giełda, inwestowanie, maklerzy
Mocna reakcja rynków na wynik wyborów
BIZNES
Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
Ulewy zabijały ludzi i zawalały budynki
METEO
Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik, Piotr Mueller
Poseł PiS: słowa Morawieckiego z czapy
Kropka nad i
Monika Horna-Cieślak
"Byłam świadkiem przemocy wobec dzieci i zareagowałam"
Polska
Fakty po faktach - Włodzimierz Wróbel
Sędzia o kryzysie w TK. "Jak przyjdzie co do czego, to już będzie za późno"
Polska
Giorgia Meloni
To zdanie zna cały kraj. Meloni je zastrzegła
BIZNES
26a05457
Polacy nie sprostali Bośni w Lidze Narodów
EUROSPORT
recykling, butelkomat, paragon shutterstock_2740560891
System kaucyjny do zmiany. Na stole nowy pomysł
BIZNES
Tragiczny wypadek w Łodzi
Strażak śmiertelnie potrącił kobietę na pasach
Łódź
Znany z prorosyjskich sympatii publicysta Tucker Carlson
Polska ambasada w USA żąda przeprosin od Tuckera Carlsona
Filip Czerwiński
GettyImages-2298722784
Horror w Pescarze. Kadra Brzęczka zmiażdżona
EUROSPORT
W akcji wzięli udział m.in. policyjni negocjatorzy
"Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Przyjął decyzję"
Kraków
imageTitle
"Mamma mia". Gol zza połowy znokautował Polaków
EUROSPORT
Krzew konopi indyjskiej rósł w przydomowej szklarni
Miała prawie dwa metry i rosła w szklarni. W Polsce jest zakazana
WARSZAWA
Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie
Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"
METEO
Telefon zablokowany. Kody dostępu nie działają (zdjęcie ilustracyjne)
Alert "omyłkowo skierowany" do innego województwa. RCB przeprasza
Lubuskie
imageTitle
Bez eksperymentów. Oficjalny skład Polaków na mecz z Bośnią i Hercegowiną
EUROSPORT
Remont torowiska na Puławskiej
Tramwaje wracają na Puławską. Ale znikną z innej ulicy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: to już nie cieśnina Ormuz
BIZNES
Jacek Karnowski - Michał Karnowski
Starcie braci Karnowskich. Zarzuty o "przepalenie 30 milionów" i "wpychanie wódki Polakom"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica