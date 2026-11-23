Kraków Policjant postrzelony przez zamachowca w Krakowie opuścił szpital Martyna Sokołowska |

Starszy posterunkowy Jakub Kulik ranny w ataku w Krakowie opuścił szpital Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Informację o wypisaniu policjanta potwierdziło biuro prasowe Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

Policja poinformowała, że funkcjonariusz został przewieziony do innej placówki medycznej, gdzie będzie kontynuował leczenie.

Jak przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Jakub Kulik przebywa obecnie w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację.

Wojewoda poinformował też, że w pozostałych czterech krakowskich szpitalach leży czworo poszkodowanych. Stan wszystkich jest stabilny.

Zamach w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Zamachowca unieszkodliwili dwaj policjanci - starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, którzy ruszyli za nim w pościg. Na skrzyżowaniu ulicy Stradomskiej z Dietla napastnik uderzył w auto, zatrzymał się, wysiadł i zaczął strzelać do policjantów. Obaj odpowiedzieli ogniem i obaj zostali ranni. Jednemu z nich udało się jednak trafić zamachowca, który padł na ziemię. Wtedy drugi z rannych policjantów dźwignął się ostatkiem sił i oddał do leżącego napastnika kilka strzałów z bliskiej odległości, pozbawiając go możliwości ponownego sięgnięcia po broń.