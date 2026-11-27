Kraków Krakowska policja dostanie pieniądze na kamizelki kuloodporne Oprac. Mateusz Czajka |

12.03.2015 | Polacy wyprodukowali rewolucyjną kamizelkę kuloodporną Źródło wideo: Marcin Mazur | Fakty Online Źródło zdj. gł.: PAP

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"Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W zamachu w centrum Krakowa, do którego doszło 7 listopada zginęło sześć osób. W domu zamachowca odnaleziono ciała trojga członków jego rodziny. On sam zmarł kilka dni później w szpitalu. Rannych zostało kilkanaście osób - w tym dwóch policjantów, którzy zatrzymali działania mężczyzny.

Policjanci w czasie zamachu mieli na sobie prywatne kamizelki

Jak pisaliśmy na tvn24.pl, policjanci, którzy ruszyli w pościg za zamachowcem - starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański - mieli na sobie kamizelki kuloodporne, które zakupili z własnych środków (pierwszy poinformował o tym Kanał Zero).

Ten fakt w rozmowie z nami potwierdziła podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji. Wskazała przy tym, że jednostki policyjne dysponują kamizelkami dla połowy policjantów. Ale oceniła tę liczbę za wystarczającą, ponieważ nie wszyscy funkcjonariusze pełnią służbę patrolową lub interwencyjną.

- Policjanci decydują się na prywatne kamizelki z kilku powodów. Każdy chce mieć własną, dopasowaną do proporcji swojego ciała. Zdarza się, że kamizelki służbowe są przewożone i przekazywane między funkcjonariuszami, a przez to nie zawsze są odpowiednio dopasowane. Prywatne często są wykonane z lżejszych materiałów. Znaczenie mają też względy higieniczne - nikt nie chce nosić kamizelki przepoconej przez kogoś innego - wyjaśniał Dariusz Nowak, były policjant i były rzecznik Komendanta Głównego Policji w rozmowie z TVN24.