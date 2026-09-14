Podczas nurkowania zauważyła ciało mężczyzny
- W niedzielę o godzinie 10 jedna z osób nurkujących w zalewie Zakrzówek poinformowała, że na głębokości około 20 metrów zauważyła postać przypominającą człowieka - powiedział Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Na miejsce pojechała grupa ratownictwa wodno-nurkowego w Krakowie. Jeden z nurków zszedł pod wodę i potwierdził, że na dnie znajduje się ciało mężczyzny.
- Ciało zostało przetransportowane na brzeg, gdzie zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Dalsze czynności prowadzi policja - dodał Hubert Ciepły.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz pod nadzorem prokuratora policjanci.
Ustalają tożsamość zmarłego
- Ciało pod wodą znalazła nurkująca w Zakrzówku kobieta. Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. Sprawdzamy, czy nie jest to jedna z osób zaginionych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Za wcześnie na szczegółowe informacje - poinformował Piotr Szpiech z krakowskiej policji.