Kraków Po zamachu w Krakowie. Miasto pomoże poszkodowanym przedsiębiorcom Damian Nowicki |

Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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W środę prezydent miasta Łukasz Gibała podpisał zarządzenie wprowadzające szczególne rozwiązania dla przedsiębiorców korzystających z miejskich nieruchomości na Rynku Głównym. Ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej, wprowadzone po tragicznym zdarzeniu z 7 listopada, uniemożliwiły części przedsiębiorców wykonywanie działalności gospodarczej.

Zarządzenie pozwala na zawieszenie płatności należności wobec miasta, odstąpienie od ich naliczania lub zwrot opłat za okres, w którym prowadzenie działalności nie było możliwe. Wsparcie obejmie przedsiębiorców z branży gastronomicznej, przewoźników konnych, prowadzących handel obwoźny, a także działalność artystyczną i reklamową.

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Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Poszkodowani także przedsiębiorcy

Okres wstrzymania wykonywania usług obejmie 7 i 8 listopada, ale przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o uwzględnienie kolejnych dni, w których nie mogli prowadzić działalności. Okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 9 grudnia.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa wniosku wraz z oświadczeniem o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie usług. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek, natomiast termin ich składania upływa 30 listopada.