Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Miastu brakuje prawie 400 milionów. "Hucpa i szczyt hipokryzji"

|
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Gibała po zaprzysiężeniu: stoimy u progu nowego rozdziału naszego miasta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wypłaty dla nauczycieli, transport, pomoc społeczna – to część obszarów, na które w Krakowie brakuje w tym roku pieniędzy. Nowy prezydent miasta poinformował, że na pokrycie bieżących wydatków do końca grudnia brakuje około 390 mln zł. - Tak jest praktycznie co roku - uspokaja radno KO Grzegorz Stawowy.

Według nowo wybranego prezydenta największą część dziury budżetowej zajmują wynagrodzenia nauczycieli: 220 mln zł. 80 mln brakuje na transport publiczny, a 9,5 mln na pomoc społeczną.

Prezydent Łukasz Gibała podkreślił podczas czwartkowej konferencji, na której wystąpił razem z radnym Michałem Starobratem (prezydencki klub Kraków dla Mieszkańców), że w związku z taką sytuacją zlecił szczegółową analizę budżetu. Celem jest – jak zapowiedział – uzupełnienie braków finansowych bez zaciągania dodatkowego długu.

Dzień wcześniej na sesji rady miasta Gibała zawnioskował o najniższe ustawowe wynagrodzenie dla siebie jako prezydenta. Radni przegłosowali ten pomysł jednomyślnie. Przewodniczący rady miasta Jakub Kosek (KO) w projekcie uchwały o wynagrodzeniu nowego włodarza proponował mu najwyższą możliwą ustawowo pensję.

Zdaniem Gibały władze miasta, szukając oszczędności, powinny rozpocząć od siebie. - Za mną pierwsze w tym obszarze, być może symboliczne, ale konkretne decyzje – poinformował.

Gdzie szukać oszczędności?

- Budżet jest w opłakanym stanie. Myślę, że wszyscy to wiemy. Podstawowa różnica pomiędzy tym rokiem a zeszłym to jest to plan nowego prezydenta, który zakłada, żeby się dalej nie zadłużać – wskazuje Aleksandra Owca, krakowska radna miejska.

Nasza rozmówczyni przypomina, że budżet jest w ciągu roku nowelizowany kilkadziesiąt razy. - Na prawie każdej sesji głosujemy zmiany druków budżetowych. W dużej mierze to są przesunięcia, ale pojawiają się zupełnie nowe pożyczki. Mamy też oczywiście nowe emisje obligacji i związane z tym głosowania. To są rzeczy, które w ciągu roku się wydarzają, które po prostu zwiększają to zadłużenie – tłumaczy radna.

- Uważam, że to dobry kierunek, by spróbować poszukać oszczędności i przestać traktować wydawanie obligacji i zaciąganie kolejnych pożyczek jako uniwersalne rozwiązanie. Nie jestem przekonana, czy już przy tym budżecie to się uda, bo budżet musi się "dopiąć" również na papierze – zastrzega Owca.

Radna zwróciła się do prezydenta z interpelacją, w której proponuje sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. – Interpelacja dotyczy uczestnictwa Krakowa w organizacjach międzynarodowych i regionalnych, w których płacimy składki. Myślę, że tutaj już znajdzie się pierwsze kilka milionów. To jest oczywiście kropla w morzu, ale takich kropel w morzu jest więcej – zauważa. Kolejny krok to według radnej zmniejszenie nakładów na miejskie media i promocję miasta.

"Zrobili z tego hucpę"

Z kolei według Grzegorza Stawowego, przewodniczącego klubu radnych KO w radzie miasta, obecna sytuacja nie jest zaskakująca. - To jest ta sama sytuacja od ładnych paru lat. W listopadzie i grudniu dajemy pieniądze na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników administracyjnych w edukacji i na komunikację – zauważa Stawowy.  

Według radnego Michał Starobrat z prezydenckiego klubu, który w czwartek wystąpił razem z Gibałą na konferencji dotyczącej dziury budżetowej, "zrobił szczyt hipokryzji". – On był wiceszefem komisji budżetowej, teraz jest jej członkiem, i na każdym posiedzeniu pyta, jakie są braki na komunikację zbiorową i na każdym posiedzeniu informację o tych brakach dostaje. I na prawie każdej sesji jakaś kwota jest dokładana do edukacji na pensje i do komunikacji zbiorowej, gdzie zawsze jest niedoszacowany budżet - przekonuje przewodniczący klubu radnych KO.

Stawowy wskazuje, że niedawno w radzie miasta było głosowanie nad zwiększeniem planów wydatków miasta. W uchwale znalazło się 36 mln zł na transport, ponad 67 mln na wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników administracyjnych edukacji oraz 800 tys. złotych na wynagrodzenie dla pracowników Teatru Variete.

- Ta sytuacja się od wielu lat powtarza, kwota 400 mln nie jest też szczególnie rażąca. Kwoty 200, 300 czy 500 mln złotych jako brakujące pojawiają się praktycznie co roku jesienią – podkreślił radny.  

- Oczywiście źle, że tak jest – zastrzega Stawowy. – Ale te budżety są tak konstruowane, bo inaczej się nie spinają. A teraz zrobili z tego hucpę - komentuje.

Stawowy wskazuje też, że podnoszenie tematu dziury budżetowej może być ze strony nowego prezydenta próbą wycofania się z obietnic wyborczych. – To próba wychodzenia z obietnic, bo nie da się zrobić, bo nie ma pieniędzy – ocenia radny.  

Zwróciliśmy się do krakowskiego Urzędu Miasta z prośbą o informację ile pieniędzy brakowało na miejskie wydatki w październiku 2025 i 2024 roku, na odpowiedź czekamy.

Klatka kluczowa-791768
Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców
Źródło: TVN24
Źródło: PAP / tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Klefedron znaleziony w przychodni
Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
Svitlana Kucherenko
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Ministerstwo odwołało dyrektora. Mimo sądowych wyroków, nie przywróci go na stanowisko
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostro o "głupich komentarzach" światowych przywódców
Świat
imageTitle
Wielki dzień Kawy. Gra z liderką rankingu o półfinał
RELACJA
Jan Szyszko
Pełczyńska-Nałęcz: odwołanie wiceministra podpisane w pół godziny
Polska
Viktor Orban
Córka Orbana wyprzedaje majątek
BIZNES
Laboratorium
Szczepionka na czerniaka poprawia rokowanie. Skąd więc spadek akcji producenta?
Zdrowie
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski
Były wójt usłyszał zarzuty. W tle nielegalne finansowanie piłkarzy
Tomasz Słomczyński
Kim Dzong Un z córką na targach odzieżowych
Fala doniesień o śmierci Kima i nowe zdjęcie. Co wiadomo
Świat
Wszystko wskazywało na to, że do Wisły wpadło auto
Barierki były uszkodzone, nurkowie szukali auta
Kujawsko-Pomorskie
Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia
Prokuratura chce szybkiego wyroku za skatowanie dziecka. Ale nie ujawnia, jakiego
Kraków
Nowe autobusy miejskie marki Otokar
Problemy z drzwiami w nowych autobusach. Kilkanaście pojazdów wycofano z ruchu
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Szczere wyznanie Lewandowskiego. "Odczuwam lęk"
EUROSPORT
Szpital
Ważne zmiany w ochronie zdrowia. Limit wynagrodzeń i "lex K."
Anna Bielecka
Samochód prowadzony przez 36-latkę wpadł z drogi
Dachowała z pięciolatką w samochodzie. Matka była pijana
Kielce
Tomasz Dąbrowski
Trzy dni muzycznej uczty. Legendarny festiwal wraca do Stodoły
Piotr Bakalarski
Wypadek w szkole
Wypadek w szkole. Dlaczego siedmioletnia Lena nie otrzymała odpowiedniej pomocy?
Magdalena Zagała
Francja/ Jedna osoba zginęła w strzelaninie w regionie paryskim, sprawcę zatrzymano
"Strzelał seriami" z auta. Jedna osoba nie żyje, są ranni
Świat
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. Jest odpowiedź kancelarii
Polska
Trwa tydzień noblowski. Dziś poznamy laureata nagrody z dziedziny literatury
Polski wydawca rezygnuje z publikacji głośnego bestsellera
Kultura i styl
Donald Trump
Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy"
BIZNES
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co mówi prognoza na 1 listopada?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co modele pokazują na 1 listopada
METEO
Donald Tusk otrzymał ozdobny turban od premiera stanu Karnataka
"Widziałem, że się śmiejecie, ale to poważna sprawa"
Świat
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
BIZNES
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Zawracają turystów ze szlaków, ewakuują ludność. Zbliża się Champi
METEO
Polskie myśliwce
Alert RCB odwołany
Polska
imageTitle
Semirunnij wrócił w wielkim stylu i chce więcej. "Będzie okazja do pobicia rekordu"
EUROSPORT
"Recykling kremlowskiej propagandy". Poseł Konfederacji i stare nagranie
"2000 żołnierzy oddało się do niewoli". Poseł, stare wideo i niesprawdzone informacje
Michał Istel
Granica państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Ukryła się w toalecie autobusu, by przekroczyć granicę
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica