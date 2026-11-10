Komendant wojewódzki o bohaterskich policjantach. "Jesteśmy z nich bardzo dumni"
Gościem programu "Tak jest" był we wtorek nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.
Pytany o bohaterskich policjantów, którzy powstrzymali zamachowca na krakowskim rynku stwierdził, że miał już okazję spotkać się z jednym z nim.
Pomoc finansowa, psychologiczna i każda inna
- Stan zdrowia drugiego jeszcze na to nie pozwala. Policjanci odnieśli bardzo ciężkie obrażenia i teraz dochodzą do zdrowia. My jako przełożeni - komendant główny, komendant wojewódzki, komendant miejski - staramy się wesprzeć finansowo rodziny policjantów. Staramy się wesprzeć rodziny również pomocą psychologiczną i każdą inną, która jest niezbędna do tego, żeby policjanci czuli od nas wsparcie - powiedział komendant.
Zapewnił też o pełnym wsparciu w przypadku finansowania rehabilitacji i procesu dochodzenia funkcjonariuszy do zdrowia.
"Są dla nas bohaterami, jesteśmy z nich bardzo dumni"
- Dla nas są bohaterami. Nie myśleli o tym, żeby zabezpieczyć siebie, ale przede wszystkim myśleli o tym, żeby zneutralizować sprawcę. Żeby nie zabijał osób, które poruszają się krakowskimi ulicami. Zadziałali bardzo profesjonalnie w stosunku do człowieka, który potrafił strzelać. To czyn bohaterski. Jesteśmy z nich bardzo dumni - powiedział nadinsp. Bednarek.
By podnieść bezpieczeństwo na rynku
Mówił też, że służby przeanalizują, jak zabezpieczyć krakowski rynek.
- To nasze pierwsze działanie, które na pewno musimy zrobić z prezydentem i wojewodą. Powinniśmy my jako policja robić to też z innymi służbami i społeczeństwem, które tutaj funkcjonuje, bo sama policja nie zapewni poczucia bezpieczeństwa. Musimy wszyscy w tym uczestniczyć - powiedział komendant.
Atak w Krakowie
W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i unieszkodliwiony.
W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w domu rodzinnym sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono zwłoki jego rodziców i siostry. W poniedziałek policja poinformowała, że sprawca zmarł w szpitalu.