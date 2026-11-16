Kraków Miliardowy dług Krakowa. "Poziom najgorszy ze wszystkich metropolii" Anna Winiarska |

Łukasz Gibała o projekcie budżetu Krakowa na 2027 rok Źródło zdj. gł.: Shutterstock/trabantos

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Budżet miasta był jednym z tematów konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek przez krakowski urząd miasta. Jak przekazał Gibała, deficyt w 2026 roku sięgnie prawie 1,3 miliarda złotych i byłby wyższy, gdyby nie oszczędności. Z kolei projekt budżetu na 2027 rok przewiduje natomiast niższy deficyt, w wysokości 950 mln zł.

Jak poinformował prezydent, przygotowania projektu przyszłorocznego budżetu trwały niecały miesiąc i skoncentrowane były na redukcji deficytu budżetowego. To była - jak relacjonował prezydent - żmudna praca, polegająca na przeglądzie wydatków wszystkich jednostek i spółek.

Gibała przyznał, że nie jest w stanie wskazać jednego dużego "cięcia na przykład na 200 mln zł", bo to jest suma małych oszczędności - na przykład likwidacja miejskiej gazetki, wystąpienie z różnych organizacji czy zmniejszenie środków na promocję.

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Wrócą poprzednie ceny biletów

Jednocześnie podkreślił, że - tak jak obiecał - miasto nie będzie oszczędzać na komunikacji miejskiej. - Dlatego jestem dumny, że pomimo iż udało nam się radykalnie zmniejszyć ten deficyt, to (...) od stycznia i potem od września będziemy przywracali poprzednie ceny biletów komunikacji miejskiej sprzed podwyżek zaordynowanych przez byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego - mówił Gibała na konferencji prasowej.

Przekazał, że udało się znaleźć środki na prace nad siedmioma nowymi liniami tramwajowymi w przyszłym roku. Chodzi o fizyczne rozpoczęcie budowy linii na Azory. W przypadku pozostałych linii, między innymi na Kliny, Złocień, wzdłuż ul. Lema, chodzi o prace przygotowawcze, projektowe.

- Czy metro będzie, czy nie? Nie wiem. Bo nie wiemy, czy będą finanse z Warszawy. Ale to, co możemy robić, to budować nowe linie tramwajowe - powiedział Gibała. Ocenił, że jeśli nic się nie zmieni, to w perspektywie 5-7 lat te linie zostaną oddane do użytku.

- Mamy znacznie mniejszy deficyt, a jednocześnie znaleźliśmy pieniądze na to, żeby obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej i żeby inwestować w nowe linie tramwajowe. To jest z mojej perspektywy najważniejsze w tym budżecie - podsumował Gibała.

Krakowska dziura budżetowa

Dług Krakowa sięga około dziewięciu miliardów złotych. Zdaniem wiceprezydenta miasta Karola Wałachowskiego to, jak trudna jest sytuacja finansowa Krakowa, pokazuje zestawienie długu miasta z długami innych metropolii.

- Poziom zadłużenia jest zdecydowanie najgorszy ze wszystkich metropolii w naszym kraju. To jest prawie trzykrotnie więcej niż w Warszawie i znacznie więcej niż w innych miastach - powiedział wiceprezydent.

Skarbnik miasta Krakowa Tomasz Tylek poinformował, że w przyszłym roku dochody miasta wyniosą ponad 10,9 miliarda złotych, wydatki - przeszło 11,8 miliarda złotych, a deficyt - ponad 956 milionów złotych. Deficyt będzie mniejszy od obecnego o 319 mln zł.

Podkreślił, że miasto zwiększa spłatę długu. - W tym roku spłacaliśmy, spłacimy 81 milionów złotych. W 2027 roku planujemy spłacić 212,7 miliona złotych, czyli 2,6 razy więcej niż w tym roku - relacjonował skarbnik.

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Wskazał, że udział procentowy deficytu do dochodów spadnie z 11,7 procent do 8,8. Jak poinformował, nadwyżka operacyjna w przyszłym roku powinna wynieść prawie 390 milionów złotych. Na koniec bieżącego roku planowana była nadwyżka operacyjna 155 milionów złotych, ale urzędnicy przewidują, że wyniesie 50 milionów złotych.

W 2027 roku naliczona dla Krakowa łączna kwota wpływów z PIT i CIT wynosząca 6,6 miliard złotych będzie stanowić ponad 60 procent dochodów miasta ogółem.

Tylek ocenił, że Kraków mimo zadłużenia jest miastem zamożnym, ponieważ mieszkańcy otrzymują wysokie wynagrodzenia i płacą podatki.

W przyszłym roku Kraków najwięcej wyda na edukację - ponad 4,2 miliarda złotych, czyli przeszło 35 procent swoich wydatków. Rok wcześniej było to ponad 3,8 miliardach złotych. Drugim pod względem wydatków obszarem będzie transport i łączność, na który miasto przewidziało niemal 2,5 miliarda złotych.

Łukasz Gibała zaprzysiężony na prezydenta Krakowa Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl