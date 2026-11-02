Kraków "Próbował wtargnąć na pokład samolotu"

Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KOSG

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Miał lecieć z lotniska Kraków-Balice do Madrytu, był już blisko wejścia na pokład samolotu. Pojawił się jedna problem z bagażem.

"Mężczyzna nie stosował się do poleceń obsługi dotyczących wymiarów bagażu podręcznego. Pomimo decyzji przewoźnika o wycofaniu go z lotu i utracie statusu pasażera, mężczyzna usiłował z terminalu wtargnąć na pokład samolotu" - poinformowała w komunikacie Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Niedoszłym pasażerem, obywatelem Polski, zajęli się funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Wylegitymowali go i wręczyli mandat za naruszenie zapisów ustawy Prawo lotnicze.

Mężczyzna opuścił lotnisko.

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Lot zakończyli mandatami

Tego samego dnia strażnicy graniczni interweniowali wobec dwóch obywateli Wielkiej Brytanii podróżujących samolotem rejsowym z Newcastle do Krakowa. Poprosił o to kapitan samolotu.

"Załoga poinformowała, że dwaj pasażerowie w trakcie lotu nadużywali wniesionego na pokład alkoholu, zachowywali się głośno, używali wulgaryzmów i nie wykonywali poleceń. Dwaj Brytyjczycy dobrowolnie opuścili samolot i w asyście funkcjonariuszy udali się do hali przylotów strefy non-Schengen" - przekazała Justyna Drożdż.

Oni także zostali ukarani mandatami i mogli opuścić lotnisko.