Auto spłonęło na autostradzie A4

Auto płonęło na autostradzie A4 Źródło: TVN24

Auto stanęło w płomieniach około południa w sobotę na autostradzie A4 na 431km - dwa kilometry za węzłem Bieżanów w kierunku Tarnowa.

- Osoby, które nim podróżowały, same wezwały straż pożarną. Nic nikomu się nie stało - mówi Hubert Ciepły, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Samochód został szybko ugaszony i odholowany przez strażaków na pas awaryjny - dodaje Cepły.

Przyczyny pożaru wyjaśniać będzie policja.

