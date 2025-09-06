Auto spłonęło na autostradzie A4

Auto stanęło w płomieniach około południa w sobotę na autostradzie A4 na 431km - dwa kilometry za węzłem Bieżanów w kierunku Tarnowa.
- Osoby, które nim podróżowały, same wezwały straż pożarną. Nic nikomu się nie stało - mówi Hubert Ciepły, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Samochód został szybko ugaszony i odholowany przez strażaków na pas awaryjny - dodaje Cepły.
Przyczyny pożaru wyjaśniać będzie policja.
Autorka/Autor: mag/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24