"Nie zapłacił za pokój w hotelu i zniknął, razem z telewizorem"

Nie uciekł daleko

Do hotelu na krakowskim Kazimierzu 27-latek trafił na przełomie lutego i marca. Zapłacił za dwie pierwsze doby pobytu. - Po tym, jak mężczyzna zameldował się w pokoju, wpadł na pomysł, żeby wynieść z niego znajdujący się tam telewizor, a następnie zastawić go w jednym z krakowskich lombardów. Tak też uczynił, a kiedy właściciele hotelu zaczęli dopominać się o uregulowanie rachunku, 27-latek ukradkiem opuścił budynek i więcej nie wrócił – relacjonuje Gleń.

- 27-latek został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji I w Krakowie. Tam przyznał się do kradzieży telewizora oraz opuszczenia hotelu bez uiszczenia opłaty za pobyt. Mężczyzna swoje postępowanie tłumaczył trudną sytuacją materialną, w jakiej się znalazł – podaje rzecznik policji. Teraz 27-latkowi za oszustwo i kradzież grozi do ośmiu lat więzienia.