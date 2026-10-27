Samochód leżał na dachu, kierowcy szukał pies tropiący. Znaleźli go w piwnicy
We wtorek około godziny 6.20 jeden z kierowców zawiadomił służby o samochodzie leżącym na dachu w miejscowości Kończyska. Pojazd znajdował się poza jezdnią w pobliżu drogi wojewódzkiej między Zakliczynem a Gromnikiem, a w jego pobliżu nikogo nie było. W okolicy znajdował się także uszkodzony przydrożny słup.
Znaleźli go w pobliżu
Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy przeczesywali okoliczny teren z udziałem psa tropiącego. Mundurowi ustalili, kto jest właścicielem pojazdu i zapukali do drzwi jego domu. Nikogo tam jednak nie zastali.
Około godziny 10 policja podała, że mężczyzna został znaleziony w jednej z pobliskich posesji. Aspirant Joanna Dychtoń z tarnowskiej policji poinformowała, że 50-latek znajdował się w piwnicy.
W momencie zatrzymania mężczyzna miał ponad półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na uraz głowy został przetransportowany do szpitala.