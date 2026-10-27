Kraków Samochód leżał na dachu, kierowcy szukał pies tropiący. Znaleźli go w piwnicy Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Samochód dachował przy drodze, w pobliżu nie było kierowcy Źródło wideo: KMP w Tarnowie Źródło zdj. gł.: KMP w Tarnowie

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We wtorek około godziny 6.20 jeden z kierowców zawiadomił służby o samochodzie leżącym na dachu w miejscowości Kończyska. Pojazd znajdował się poza jezdnią w pobliżu drogi wojewódzkiej między Zakliczynem a Gromnikiem, a w jego pobliżu nikogo nie było. W okolicy znajdował się także uszkodzony przydrożny słup.

Do zdarzenia doszło w Kończyskach Źródło zdjęcia: KMP w Tarnowie

Znaleźli go w pobliżu

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy przeczesywali okoliczny teren z udziałem psa tropiącego. Mundurowi ustalili, kto jest właścicielem pojazdu i zapukali do drzwi jego domu. Nikogo tam jednak nie zastali.

Około godziny 10 policja podała, że mężczyzna został znaleziony w jednej z pobliskich posesji. Aspirant Joanna Dychtoń z tarnowskiej policji poinformowała, że 50-latek znajdował się w piwnicy.

Do zdarzenia doszło w Kończyskach Źródło zdjęcia: KMP w Tarnowie

W momencie zatrzymania mężczyzna miał ponad półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na uraz głowy został przetransportowany do szpitala.