Pożar w domu ciężko chorej Zuzy. Spłonął zapas leków, strażacy organizują zrzutkę

Spłonęła część domu, a razem z nią półroczny zapas leków i preparatów medycznych, a także sprzęty i gotówka. Strażacy ze wsi Maniowy zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla nastoletniej Zuzy, cierpiącej na niezwykle rzadką i bolesną chorobę: pęcherzowe zapalenie skóry.

Pożar w domu Zuzy wybuchł w środę nad ranem. "O 6.40 zadysponowano nas do pożaru w Knurowie. Już przy dojeździe zrozumieliśmy, że pali się dom naszej Zuzy. Spłonęło jedno pomieszczenie i drugie nieco ucierpiało" – napisali w mediach społecznościowych strażacy z OSP Maniowy.

Zuzę i jej rodziców znają dobrze, bo już wcześniej organizowali pomoc dla dziewczynki, budując w jej domu łazienkę, dostosowaną do potrzeb chorej. 16-latka cierpi na epidermolysis bullosa. To choroba genetyczna, objawiająca się pęcherzowym oddzielaniem się naskórka z powodu braku kolagenu. Na ciele dziewczynki samoistnie powstają rozległe rany. W dodatku dziewczynka zmaga się z najgorszą postacią choroby. Ma przykurcze rąk i nóg, a także zwężony przełyk. Często jest karmiona dojelitowo, bo bąble tworzą się u niej także w gardle. To stwarza zagrożenie dla jej życia. Z powodu przykurczy miewa problem z wchodzeniem do wanny, dlatego potrzebna była nowa łazienka. Strażacy pomogli.

- Nie chcę mieć nowych zabawek, ubrań, chciałabym po prostu wyzdrowieć - mówi przez łzy Zuza. Przekłuwanie bolesnych pęcherzy i niegojące się rany powodują ból, z którym dziewczynka zmaga się każdego dnia.

Można pomóc

Z powodu pandemii mama dziewczynki kupiła półroczny zapas leków, odżywek i opatrunków dla córki. Wszystko to było składowane w jednym pomieszczeniu domu, razem z częścią sprzętów wyniesionych z kuchni na czas jej remontu. I właśnie to pomieszczenie, przylegające do kotłowni, spłonęło. A razem z nim oszczędności, przeznaczone na remont.

Spłonęły leki, opatrunki, meble OSP Maniowy

"Same leki i odżywki to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Koszt sprzętów i oszczędności to pewnie drugie tyle. Zanim ubezpieczyciel będzie mógł wypłacić odszkodowanie potrzeba zakupić leki i odżywki oraz wstępne materiały na odbudowę." – piszą organizatorzy internetowej zbiórki pieniędzy dla Zuzi.

Strażacy zapewniają, że jeśli chodzi o uporządkowanie domu i odbudowę, pomogą rodzinie, tak jak pomogli przy budowie łazienki. "Ale jak chodzi o pieniądze, liczymy tylko na Was - ludzi dobrej woli" – dodają.

Strażacy apelują o pomoc OSP Maniowy

Autor:wini/gp

Źródło: TVN24 Kraków