Kraków

Zaginęła 13-letnia Karolina. Dziewczynka nie mówi

Źródło: Policja Sucha Beskidzka
Zaginęła 13-letnia Karolina Jarzębak. Dziewczynka jest podopieczną Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Wyszła dziś o godzinie 14.30 i nie wróciła do miejsca zamieszkania. Trwają poszukiwania.

Komunikat o zaginięciu 13-letniej Karoliny zamieścili policjanci z Suchej Beskidzkiej. Podali jej rysopis. Dziewczynka ma 145 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy, ma włosy krótkie czarne i ciemne oczy. Ubrana jest w fioletową kurtkę z kapturem, spodnie koloru ciemnego, ciemne buty zimowe i fioletową czapkę w kwiatki.

Dziewczynki szukają policjanci z komisariatu w Jordanowie.

"Zaginiona reaguje na imię Karolina, ale nie mówi. Trzyma palce obu dłoni przy ustach. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Jordanowie, tel. 47 83 28 300 lub najbliższą jednostką policji lub pod numerem telefonu 112" – podano w komunikacie.

Autorka/Autor: pop

Źródło: Policja Sucha Beskidzka

Źródło zdjęcia głównego: Policja Sucha Beskidzka

dzieci Poszukiwania województwo małopolskie Policja
