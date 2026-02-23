Zaginęła 13-letnia Karolina. Dziewczynka nie mówi

Zaginęła 13-letnia Karolina Jarzębak Źródło: Policja Sucha Beskidzka

Komunikat o zaginięciu 13-letniej Karoliny zamieścili policjanci z Suchej Beskidzkiej. Podali jej rysopis. Dziewczynka ma 145 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy, ma włosy krótkie czarne i ciemne oczy. Ubrana jest w fioletową kurtkę z kapturem, spodnie koloru ciemnego, ciemne buty zimowe i fioletową czapkę w kwiatki.

Dziewczynki szukają policjanci z komisariatu w Jordanowie.

"Zaginiona reaguje na imię Karolina, ale nie mówi. Trzyma palce obu dłoni przy ustach. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Jordanowie, tel. 47 83 28 300 lub najbliższą jednostką policji lub pod numerem telefonu 112" – podano w komunikacie.

