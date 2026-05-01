Przemytniczy balon wylądował na terenie zakładu
- W gminie Iwkowa na terenie jednego z zakładów znaleziono balon z doczepionym do niego pakunkiem. Miejsce zostało zabezpieczone przez służby - powiedział tvn24.pl mł. asp. Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
- Na miejscu są strażacy i policjanci, którzy sprawdzają, czy zawartość tego pakunku nie stanowi jakiegoś zagrożenia, czy nie ma tam jakichś niebezpiecznych materiałów - dodał policjant.
Niedługo później wyjaśniło się, że to balon przemytniczy, który nadleciał prawdopodobnie zza wschodniej granicy. - Policjanci otworzyli pakunek, w środku są papierosy - podał Lenartowicz.
Jak doprecyzowała asp. szt. Ewelina Buda, rzecznik prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, w ładunkach znajdowały się paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy, które zostały zabezpieczone do dalszych oględzin.
Straż zakończyła swoje działania. Na miejscu nadal pracuje policja, która ustala szczegóły.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Capuccino.eu - Regionalny Portal Informacyjny