Plantacja konopi za krzakami. Właściciele wpadli podczas ścinania roślin

czytaj dalej

Ziemia była tak usłana rannymi, że pojazdy ewakuacyjne przejeżdżały w chaosie po ich ciałach - powiedział w rozmowie z "New York Times" ukraiński żołnierz, który ostatnie półtora roku z krótkimi przerwami spędził na froncie. Jak wielu innych zmaga się dziś z traumą i nękającymi go koszmarami. Nowojorski dziennik rozmawiał z wojskowymi, którzy doświadczają problemów zdrowia psychicznego, oraz z terapeutami, pomagającymi im ponownie przystosować się do rzeczywistości poza strefą walk.