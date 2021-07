Zderzenie trzech samochodów. Pięć osób rannych, w tym dziecko

Droga wojewódzka 782 jest zablokowana

Policjantka poinformowała, że trzy osoby - pasażerka golfa i dwie osoby podróżujące audi - zostały przewiezione do szpitala w Wadowicach. Sprawca wypadku trafił do szpitala w Oświęcimiu. - Śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Krakowie dziewięciolatka. On także podróżował w audi – powiedziała Petek.