Skrzynia przed domem dziecka, w środku 100 tysięcy złotych. Policja o sprawie

Dom dziecka w Długiem (woj. podkarpackie) otrzymał niezwykłą darowiznę. Anonimowy darczyńca zostawił przed wejściem do budynku 100 tysięcy złotych. W poniedziałek pieniądze zostaną wpłacone do banku, który potwierdzi autentyczność banknotów. - To było niesamowite wydarzenie - podkreślał na antenie TVN24 przedstawiciel miejscowej policji.

Skrzynia została znaleziona przez jednego z pracowników placówki w sobotę rano. Mężczyzna widział oddalającą się osobę, ale nie udało mu się nawiązać z nią kontaktu. Nie wiadomo, kim jest tajemniczy darczyńca.

- To było niesamowite wydarzenie, pierwszy raz w mojej karierze w służbie i z tego, co się zorientowałem to pierwszy taki przypadek, jeśli chodzi o komendę miejską w Krośnie - powiedział Arkadiusz Pałys z policji w Krośnie, który był gościem programu "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 w poniedziałek rano.

Skrzynia podrzucona pod drzwi Domu Dziecka w Długiem Krosno112

Jak dodaje, pierwsze zgłoszenie dotyczyło podrzucenia metalowej skrzyni pod drzwi placówki opiekuńczo-wychowawczej. - Jadąc na miejsce, nie wiedzieliśmy, co się znajduje wewnątrz tej skrzyni. Dlatego został tam skierowany patrol policji, w skład którego wchodził funkcjonariusz z przeszkoleniem pirotechnicznym - relacjonował policjant.

ZOBACZ MATERIAŁ "FAKTÓW" TVN: Tajemniczy darczyńca zostawił niezwykły prezent pod domem dziecka na Podkarpaciu

Pytany o to, czy przypuszcza, dlaczego ktoś zachował się w taki sposób, odpowiedział: - Jedyne wyjaśnienie może mieć darczyńca, który wpadł na ten pomysł i zrobił bardzo dobry gest.

"To było niesamowite wydarzenie". Policja o sprawie darowizny dla domu dziecka TVN24

Darczyńca zadzwonił do redakcji lokalnego portalu, podał kod

Skrzynia była zabezpieczona grubym łańcuchem i kłódką z szyfrem. Do pakunku dołączono kartkę z wykonanym ręcznie napisem: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna. Nic groźnego". W międzyczasie z redakcją portalu Krosno 112 skontaktowała się anonimowa osoba, która podała kod do kłódki. Były to cztery cyfry: 7777 - czytamy na portalu.

Skrzynia podrzucona pod drzwi Domu Dziecka w Długiem Krosno112

Skrzynia podrzucona pod drzwi Domu Dziecka w Długiem Krosno112

- Pan nawet się nie przedstawił, powiedział, że chce być anonimowy. Powiedział, że ten telefon ma dużo wspólnego z Domem Dziecka w Długim - mówi Marcin Mikosz, redaktor naczelny Krosno112. Jak dodaje, rozmowa z darczyńcą była "bardzo enigmatyczna i bardzo krótka".

Tożsamość hojnego darczyńcy pozostaje tajemnicą. Placówka sprawdzi autentyczność banknotów. Na razie dyrekcja Domu Dziecka w Długiem nie komentuje nietypowego prezentu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini/tam

Źródło: TVN24 Kraków