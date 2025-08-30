Logo strona główna
Subskrybuj
Kraków

Dla nich marzenia nie znają granic. Szerpowie Nadziei wyruszyli w Tatry

Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Szerpowie Nadziei wyruszyli w góry
Źródło: TVN24
Szerpowie Nadziei ze swoimi podopiecznymi wyruszyli w Tatry. Zdobędą Rysy i Kasprowy Wierch. Dzięki tej akcji osoby z niepełnosprawnościami mogą pożegnać lato w górach.

W tym roku na tatrzańskie szlaki wyjdzie 546 osób, w tym około 220 to "Skarby", czyli podopieczni Szerpów, razem z rodzinami. Pozostali uczestnicy wyprawy to wolontariusze, którzy zapewniają niezbędne wsparcie podczas zdobywania górskich szczytów.

- Dla mnie to spełnienie marzeń, ponieważ dołączyłam do projektu kiedy był jeszcze malutki, było tam około 40 osób i to był jeszcze projekt harcerski. W tym roku wzięliśmy w Tatry ponad 300 osób z niepełnosprawnościami, a szykujemy jeszcze eventy na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. To, jak się to wszystko szybko rozwinęło, to nas samych zaskakuje – mówi Marta Mazur-Sokołowska, wiceprezeska zarządu fundacji Szerpowie Nadziei.

Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Źródło: PAP/Grzegorz Momot

W sobotę wolontariusze z podopiecznymi wybierają się na Rysy i Kasprowy Wierch, a w planach jest też Karb, Hala Gąsienicowa, Czarny Staw. Osoby poruszające się na wózkach wyjadą też nad Morskie Oko.

Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Zaczęło się w 2020

"Szerpowie Nadziei" to akcja zorganizowana przez harcerzy z Jastrzębia-Zdroju, do której przyłączają się wolontariusze z całej Polski. Maciek, członek drużyny czerwonych Beretów z porażeniem mózgowym, jako jeden z pierwszych dotarł na Kasprowy Wierch w 2020 roku. Po tym wyczynie do 36. Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów zgłosiły się kolejne osoby, które - tak jak druhowie - chcieliby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w przełamywaniu barier i zdobywaniu szczytów.

W 2021 roku do akcji zgłosiło się 14 osób z niepełnosprawnością, które - jak czytamy na stronie Fundacji "Szerpowie Nadziei" - bardzo szybko dostały swoją ksywkę projektową tj. Skarby. "Za spełnienie ich marzeń odpowiedzialność wzięło ponad 40 Szerpów i ku zaskoczeniu organizatorów również Ludzi Gór, którzy nie byli związani z ZHP. W październiku 2021 r. odbyła się pierwsza edycja projektu Szerpowie Nadziei, dzięki której 14 osób z niepełnosprawnością mogło zobaczyć Morskie Oko, Dolinę Pięciu Stawów oraz… Szpiglasowy Wierch, dokąd udała się grupa Maćka – zdobywcy Giewontu z poprzedniego roku" - informują wolontariusze.

Szerpowie Nadziei wyruszyli w góry
Szerpowie Nadziei wyruszyli w góry
Źródło: TVN24

W marcu 2024 roku Szerpowie Nadziei po raz pierwszy wyszli ze swoimi podopiecznymi w góry zimą. Skarby, czyli osoby z niepełnosprawnościami, dzięki kolejnym edycjom akcji udowadniają, że nie ma przed nimi żadnych barier. - Bardzo dużo adrenaliny jest. Mam takie uczucie, że jednak wchodzę na te góry. Może nie przez swoje nogi, ale przez nogi moich szerpów - mówił TVN24 podczas czwartej edycji jeden ze Skarbów - Franciszek.

Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Szerpowie Nadziei ruszyli w Tatry
Źródło: PAP/Grzegorz Momot
Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

