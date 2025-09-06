Pięciolatek śmiertelnie potrącony przez autobus

W sobotę przed godziną 15 na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie kierowca autobusu potrącił pięcioletniego chłopca.
Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazał, że strażacy wydobyli dziecko spod autobusu.
Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i rozdysponowano trzy zastępy straży pożarnej.
Dziecko nie żyje
- (Ratownicy) przeprowadzili u chłopca resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek. Dziecko zostało zabrane do szpitala - powiedział Ciepły. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Katarzyna Pokorna-Hryniszyn przekazała później stacji TVN24, że chłopiec zmarł.
Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Droga krajowa nr 79 jest zablokowana.
Autorka/Autor: MR, momo/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Patrol999-Małopolska