Pięciolatek śmiertelnie potrącony przez autobus

W sobotę przed godziną 15 na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie kierowca autobusu potrącił pięcioletniego chłopca.

Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazał, że strażacy wydobyli dziecko spod autobusu.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i rozdysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

Dziecko nie żyje

- (Ratownicy) przeprowadzili u chłopca resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek. Dziecko zostało zabrane do szpitala - powiedział Ciepły. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Katarzyna Pokorna-Hryniszyn przekazała później stacji TVN24, że chłopiec zmarł.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Droga krajowa nr 79 jest zablokowana.

