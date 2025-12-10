Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

13-letni pirat drogowy uciekał przed policją

13-latek uciekał przed policją
swietokrzyska
Kierowca audi przekroczył prędkość i popełnił szereg wykroczeń, a kiedy policjanci usiłowali go zatrzymać, rzucił się do ucieczki. Okazało się, że za kierownicą siedział 13-letni chłopiec.

Policjanci patrolujący we wtorek Kunów (Świętokrzyskie) zauważyli podejrzanie zachowujący się pojazd około godziny 21 na ulicy Ostrowieckiej. Jak podają, kierowca wyprzedzał inne auto bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten manewr powtórzył w miejscowości Rudka, gdzie z nadmierną prędkością wyprzedzał kolejny samochód. Przekroczył dozwoloną prędkość o 88 kilometrów na godzinę.

"Policjanci od razu postanowili zatrzymać do kontroli drogowej 'pirata drogowego' używając przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednakże dalej kontynuował on jazdę. Po przejechaniu około dwóch kilometrów, funkcjonariusze dogonili uciekiniera. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że za 'kółkiem' niemieckiego auta znajdował się 13-latek" - poinformowano w komunikacie świętokrzyskiej policji.

Na nagraniu opublikowanym przez policjantów widać między innymi moment po zatrzymaniu. Chłopiec siedzi w aucie z uniesionymi do góry rękami. - Zabrałem auto mamie - przyznał nastolatek.

- Dokumenty są? Ile masz lat? - słychać na nagraniu.

- Trzynaście - odpowiedział zatrzymany chłopiec. - Trzynaście. Dokumenty są? - dopytał policjant. - Nie mam nic - przyznał chłopak.

Bał się konsekwencji

Nastolatek wyjaśnił funkcjonariuszom, że uciekał, bo bał się konsekwencji prawnych swojej jazdy. "Ponadto jak oświadczył, na przejażdżkę autem należącym do matki udał się bez zgody i wiedzy dziadków, pod opieką których się znajdował" - uzupełnia policja.

Teraz ze swojego zachowania 13-latek będzie się tłumaczył przed sądem rodzinnym i nieletnich.

13-latek uciekał przed policją
13-latek uciekał przed policją
Źródło: świętokrzyska policja
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Świętokrzyska policja

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceŚwiętokrzyskiePolicja
Czytaj także:
Teren budowy S19 Rzeszów Południe - Babica
Karpatka wydrążyła pierwszą nitkę tunelu na S19. "Spełnienie marzeń"
Rzeszów
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje
Kraków
"Dopóki nie ma transmisji: trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Nie wyłączyli mikrofonu?
FAŁSZ"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?
Michał Istel
imageTitle
Legenda Barcelony otwiera nowy, kolarski rozdział kariery
EUROSPORT
Mosty Berdychowskie
Chcieli "pokazać" ptakom szklane mosty. Dostali wezwanie ze straży miejskiej
Poznań
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie
Ojciec Tadeusz Rydzyk w prokuraturze. Chodzi o jego fundację
Rzeszów
Bill Gates
"To przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo"
BIZNES
Sąd prawomocnie uniewinnił oskarżonego o podwójne zabójstwo Marka N. ps. Marek z Marek (zdj. ilustracyjne)
"Marek z Marek" był oskarżony o podwójne zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił wyrok
WARSZAWA
Jolanta Sobierańska-Grenda
Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
Sąd odrzucił wniosek prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
WARSZAWA
imageTitle
Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski
EUROSPORT
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
BIZNES
luka
Demograficzna bomba tyka. "Te prognozy to syreny alarmowe"
Anna Bielecka
imageTitle
Egipt i Iran złożyły skargę dotyczącą ich meczu na mundialu
EUROSPORT
Ukrywał się u kolegi, który w mieszkaniu posiadał ponad 1,5 kg narkotyków
Był poszukiwany listem gończym. Ukrył się u kolegi, który miał narkotyki
WARSZAWA
Zespół Kult na scenie w 2025 roku
Kult: musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję
Pożar kotłowni w domu w Grębocicach
Pies zapobiegł tragedii. Wyczuł rozwijający się w domu pożar
Wrocław
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
BIZNES
Bieda nie może być argumentem dla odbierania rodzicom ich dzieci - przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Szlachetna Paczka. Dwa dni do końca akcji, na pomoc wciąż czeka dwa tysiące rodzin
Polska
Maria Corina Machado
Dotarła do Oslo, ale nie pojawi się, by odebrać Nagrodę Nobla
Świat
Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz
Auto bez kierowcy uderzyło w radiowóz
Trójmiasto
imageTitle
"Dziękuję, Helmut". Koniec pewnej epoki w Formule 1
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem
Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy
Lublin
Wymarzony lot, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Gra w "Małysza" porwała miliony. Twórca milionerem nie został
Przemysław Kuwał
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
METEO
imageTitle
Sabalenka o kobietach transpłciowych w sporcie. "Trafiła w sedno"
EUROSPORT
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pękła ściana w bloku, ewakuowano mieszkańców. Policja sprawdza
Jasło
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
BIZNES
28-latka zatrzymano po pościgu
Miał tylko dmuchnąć w alkomat, zaczął uciekać. Pościg za motocyklistą
Lubuskie
Psy na łańcuchach na opuszczonej posesji
Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica