Świętokrzyskie Skażona woda w Połańcu. Komunikat sanepidu Anna Winiarska |

Połaniec Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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W gminie funkcjonuje 18 punktów dystrybucji wody pitnej, w mediach społecznościowych publikowane są harmonogramy dostarczania jej do mieszkańców. Urząd powołał też sztab kryzysowy.

Skażona woda w Połańcu

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, po zbadaniu próbki pobranej z wodociągu 11 sierpnia 2026 roku, stwierdził, że woda w strefie zaopatrzenia "Połaniec-Wiązownica" nie spełnia wymagań jakościowych. Badania wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml, podczas gdy normy dopuszczają wyłącznie wynik zerowy.

W związku z wykrytym skażeniem wydano decyzję o całkowitym braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Sanepid ostrzega, że obecność tych bakterii może sygnalizować występowanie innych niebezpiecznych drobnoustrojów chorobotwórczych, które wywołują dolegliwości układu pokarmowego, moczowego oraz stany podgorączkowe. Obecnie woda z kranu może być wykorzystywana wyłącznie do prac porządkowych, takich jak mycie podłóg, oraz do spłukiwania toalet.

Oficjalna informacja o skażeniu dotarła do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w poniedziałek po południu. Jak wyjaśniła Anna Adamczak, rzeczniczka urzędu, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu uruchomiono procedury kryzysowe i powołano sztab. W działania zaangażowano jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nikt nie zachorował

Dla mieszkańców przygotowano 18 punktów poboru wody pitnej. Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez burmistrza Jacka Nowaka na 18 sierpnia, woda jest dostarczana m.in. przy remizach OSP w Ruszczy, Rybitwach, Maśniku i Okrągłej, a także pod świetlicami wiejskimi. W samym Połańcu kluczowe punkty to plac Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (dostęp całodobowy), parking przy szkole podstawowej w Połańcu (dostęp całodobowy) oraz parking przy kościele św. Marcina.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i zapewnienia zastępczego źródła wody. Choć wysłane alerty wzbudziły pewien niepokój wśród mieszkańców, Anna Adamczak uspokaja, że do tej pory nie odnotowano przypadków zachorowań. Służby będą na bieżąco monitorować sytuację i pobierać kolejne próbki do badań. Wszelkie aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej miasta. Obostrzenia obowiązują do czasu wydania nowego komunikatu o czystości wody.