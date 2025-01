Odrestaurowali średniowieczną księgę. Była pisana przez 300 lat

Klątwa dziekana, spór z cystersami i sprzedaż sołectwa

Gdzie można obejrzeć te dokumenty?

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu powstała w 2007 roku z połączenia zbiorów bibliotek i archiwów sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego, Kapituły Diecezjalnej i Archiwum Diecezjalnego. Książnica posiada ok. 200 tys. woluminów, w tym ok. 20 tys. starodruków i inkunabułów (najstarsze druki wydane do 1501 roku) oraz 2,5 tys. rękopisów. Posiada także XVI- i XVII-wieczne muzykalia. Do zasobu sandomierskiej książnicy zalicza się również około 30 zabytkowych ksiąg metrykalnych, które pochodzą z 14 placówek duszpasterskich.