Kielce Uderzyli w drzewo. Kobieta zginęła, mężczyzna trafił do szpitala Svitlana Kucherenko |

Tragiczny wypadek w Jerniku, jedna osoba nie żyje Źródło wideo: KPP w Opatowie Źródło zdj. gł.: KPP w Opatowie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godziny 6.40 w miejscowości Jernik w województwie świętokrzyskim.

- Na łuku drogi osoba kierująca Seatem straciła panowanie nad samochodem. Auto uderzyło w drzewo, a następnie wypadło na pobliskie pole. Pojazdem podróżowały dwie osoby, 24-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta. Życia kobiety nie udało się uratować, ranny mężczyzna trafił do szpitala - informuje tvn24.pl starszy aspirant Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa policji w Opatowie.

Auto uderzyło w drzewo, nie żyje kobieta Źródło zdjęcia: KPP w Opatowie

Policja ustala, kto kierował autem

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, to kobieta kierowała samochodem. Jak przekazuje Czesna-Wójcik, z relacji świadków wynika, że została wydobyta z miejsca kierowcy.

Czynności policji prowadzone są poza drogą publiczną, nie ma utrudnień dla ruchu.

Na miejascu pracuje policja Źródło zdjęcia: KPP w Opatowie