Uderzyli w drzewo. Kobieta zginęła, mężczyzna trafił do szpitala
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godziny 6.40 w miejscowości Jernik w województwie świętokrzyskim.
- Na łuku drogi osoba kierująca Seatem straciła panowanie nad samochodem. Auto uderzyło w drzewo, a następnie wypadło na pobliskie pole. Pojazdem podróżowały dwie osoby, 24-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta. Życia kobiety nie udało się uratować, ranny mężczyzna trafił do szpitala - informuje tvn24.pl starszy aspirant Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa policji w Opatowie.
Policja ustala, kto kierował autem
Według dotychczasowych ustaleń śledczych, to kobieta kierowała samochodem. Jak przekazuje Czesna-Wójcik, z relacji świadków wynika, że została wydobyta z miejsca kierowcy.
Czynności policji prowadzone są poza drogą publiczną, nie ma utrudnień dla ruchu.
Źródło: tvn24.pl