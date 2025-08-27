Renata Janik (w środku), po jej lewej stronie Anna Krupka (wiceprezes PiS), po prawej stronie poseł PiS Mariusz Gosek

Prokuratura ponownie zajmie się sprawą przyznania dotacji 4,366 mln zł dla spółki EkoEnergia Polska, należącej do zięcia marszałkini województwa świętokrzyskiego Renaty Janik. Jak poinformował prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, decyzję o wznowieniu wcześniej umorzonego postępowania wydano 20 sierpnia 2025 roku.

Śledczy mają sprawdzić, czy urzędnicy - w tym sama marszałkini z PiS - nie przekroczyli swoich uprawnień. Przypomnijmy: w 2019 roku Renata Janik, pełniąc funkcję wicemarszałkini województwa, zawarła umowę o dofinansowanie z firmą swojego zięcia, współprowadzoną przez jej córkę.