Prokuratura ponownie zajmie się sprawą przyznania dotacji 4,366 mln zł dla spółki EkoEnergia Polska, należącej do zięcia marszałkini województwa świętokrzyskiego Renaty Janik. Jak poinformował prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, decyzję o wznowieniu wcześniej umorzonego postępowania wydano 20 sierpnia 2025 roku.
Śledczy mają sprawdzić, czy urzędnicy - w tym sama marszałkini z PiS - nie przekroczyli swoich uprawnień. Przypomnijmy: w 2019 roku Renata Janik, pełniąc funkcję wicemarszałkini województwa, zawarła umowę o dofinansowanie z firmą swojego zięcia, współprowadzoną przez jej córkę.