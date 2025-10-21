Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy, nie żyją trzy osoby

Na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące skodą Źródło: tvn24.pl/Na Drodze Świętokrzyskie

Do tragedii doszło około godziny 7 rano w pobliżu stacji paliw. Jak przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej komendy miejskiej, wstępne ustalenia wskazują, że 45-letni kierujący skodą podczas skręcania na stację paliw prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowemu volvo, którym kierował 35-latek.

- W skodzie, oprócz 45-letniego kierowcy było jeszcze dwóch pasażerów: 48- i 60-latek. Była prowadzona reanimacja dwóch osób, ale niestety ich życia nie udało się uratować. Potwierdzono też zgon trzeciej osoby - przekazała podkom. Perkowska-Kiepas.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Zabezpieczanie śladów

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy na podstawie którego będą potem rekonstruować przebieg targedii.

W miejscu zdarzenia występują utrudnienia - obowiązuje ruch wahadłowy.

