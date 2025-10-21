Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy, nie żyją trzy osoby

Do tragedii doszło około godziny 7 rano w pobliżu stacji paliw. Jak przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej komendy miejskiej, wstępne ustalenia wskazują, że 45-letni kierujący skodą podczas skręcania na stację paliw prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowemu volvo, którym kierował 35-latek.
- W skodzie, oprócz 45-letniego kierowcy było jeszcze dwóch pasażerów: 48- i 60-latek. Była prowadzona reanimacja dwóch osób, ale niestety ich życia nie udało się uratować. Potwierdzono też zgon trzeciej osoby - przekazała podkom. Perkowska-Kiepas.
Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Zabezpieczanie śladów
Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy na podstawie którego będą potem rekonstruować przebieg targedii.
W miejscu zdarzenia występują utrudnienia - obowiązuje ruch wahadłowy.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Na Drogach Świętokrzyskie