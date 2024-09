Trzy osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia, w tym jedna ciężkiego, po zdarzeniu w pensjonacie w Busku-Zdroju. Wiadomo, że doszło do rozszczelnienia rury, która doprowadza do pensjonatu wodę siarczkową. Z budynku ewakuowano 38 osób, w tym 26 pensjonariuszy.

Około 14.30 w poniedziałek służby ratunkowe zostały powiadomione o rozszczelnieniu rury doprowadzającej wodę siarczkową do pensjonatu. Woda ta jest stosowana do kąpieli leczniczych.

Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, w poniedziałek po południu w Busku-Zdroju doszło do rozszczelnienia rury doprowadzającej wodę siarczkową do jednego z pensjonatów, co doprowadziło do zalania piwnicy budynku. Kiedy strażacy pojawili się na miejscu, woda w pomieszczeniu sięgała 15 centymetrów, a w całym budynku dało się wyczuć drażniący zapach siarkowodoru.

Opary siarki powstałe wskutek odparowania wody stanowiły zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Na miejsce zdarzenia skierowano siedem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Kielc.

Strażacy wciąż pracują na miejscu PSP Busku-Zdroju

Trzy osoby zasłabły

Aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski, oficer prasowy buskiej policji, powiedział, że wskutek zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Z ustaleń policji wynika, że do piwnicy najpierw wszedł 24-letni mężczyzna, który prawdopodobnie próbował zakręcić zawór doprowadzający wodę do obiektu. Ze względu na duże stężenie siarki w powietrzu mężczyzna zasłabł.

Potem do piwnicy zeszli jego rodzice, 61-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna, którzy również stracili przytomność. Na miejsce wezwano ratowników. Pierwsi dojechali policjanci, którzy ewakuowali małżeństwo, a strażacy wyciągnęli 24-latka. Wszyscy trafili do szpitala, przy czym młody mężczyzna doznał ciężkiego zatrucia.

- Z budynku ewakuowano 38 osób, w tym 26 pensjonariuszy i 12 członków personelu – przekazał asp. szt. Piwowarski.

Trzy osoby zatruły się siarkowodorem PSP Busku-Zdroju

Pobrali próbki wody do badań

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej. - Pobraliśmy próbki wody z piwnicy i czekamy na wyniki badań. Musimy mieć pewność, z czym dokładnie mamy do czynienia. Wiem, że doszło do wycieku wody siarczkowej, ale nie wiadomo, jakie środki chemiczne mogły się znajdować w piwnicy. W ciągu kilkudziesięciu minut powinniśmy znać wyniki. Wówczas podejmiemy dalsze decyzje, chociażby tę, do której specjalistycznej oczyszczalni trzeba będzie skierować odpompowaną wodę - powiedział tvn24.pl młodszy brygadier Piotr Dziedzic ze straży pożarnej w Busku-Zdroju.

Autorka/Autor:aa/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl