Katowice Ktoś ukradł rower kolarskiego mistrza świata Anna Winiarska |

Dawid Godziek jeździł w odcinku pomiędzy stacjami Stadion i Centrum Nauki Kopernik Źródło wideo: Red Bull / redbull.com Źródło zdj. gł.: Dawid Godziek / YouTube

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Kolarz opublikował w sobotę w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym stoi z rowerem przed budynkiem policji. "BMX odnaleziony! Podziękowania i wyrazy szacunku dla żorskiej policji za zaangażowanie, zatrzymanie sprawców i odzyskanie sprzętu!" – napisał.

W komentarzach internauci gratulują sportowcowi rozwiązania sprawy i żalą się, że ich rowerów policja nie była w stanie odnaleźć.

Wcześniej, tego samego dnia, kolarz zamieścił na YouTube film, w którym wspomina o kradzieży i mówi, że w poszukiwaniu swojej własności wszedł na serwis sprzedażowy. Pokazał też fragment nagrania z monitoringu, na którym widać, jak zamaskowany mężczyzna wchodzi do garażu i ściąga ze ściany rower.

Dawid Godziek to jeden z lepszych kolarzy ekstremalnych na świecie. Jest mistrzem świata w MTB Slopestyle i dwukrotnym złotym medalistą X-Games w konkurencji BMX Dirt.

Kradzież roweru Źródło zdjęcia: Dawid Godziek / YouTube

Kradzież roweru Źródło zdjęcia: Dawid Godziek / YouTube