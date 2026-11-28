Ktoś ukradł rower kolarskiego mistrza świata
Kolarz opublikował w sobotę w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym stoi z rowerem przed budynkiem policji. "BMX odnaleziony! Podziękowania i wyrazy szacunku dla żorskiej policji za zaangażowanie, zatrzymanie sprawców i odzyskanie sprzętu!" – napisał.
W komentarzach internauci gratulują sportowcowi rozwiązania sprawy i żalą się, że ich rowerów policja nie była w stanie odnaleźć.
Wcześniej, tego samego dnia, kolarz zamieścił na YouTube film, w którym wspomina o kradzieży i mówi, że w poszukiwaniu swojej własności wszedł na serwis sprzedażowy. Pokazał też fragment nagrania z monitoringu, na którym widać, jak zamaskowany mężczyzna wchodzi do garażu i ściąga ze ściany rower.
Dawid Godziek to jeden z lepszych kolarzy ekstremalnych na świecie. Jest mistrzem świata w MTB Slopestyle i dwukrotnym złotym medalistą X-Games w konkurencji BMX Dirt.