Katowice Taksówkarka na podwójnym gazie. "Tłumaczyła się kłótnią z partnerem"

Do zdarzenia doszło w Żorach Źródło: mapa google

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na ulicy Szerokiej w Żorach. Obowiązuje tam strefa zamieszkania, co oznacza, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i poruszać się nie szybciej niż 20 km/h, a piesi mają tam pierwszeństwo.

"Kierująca taksówką marki Skoda 49-letnia kobieta uderzyła w zaparkowanego Peugeota. Siła uderzenia spowodowała uszkodzenie stojącego obok Volvo. Następnie, jadąc ulicą Garncarską, uszkodziła kolejny zaparkowany pojazd – Opla" – podaje śląska policja.

Pijana taksówkarka uszkodziła samochody Źródło: Śląska policja

Po kłótni z partnerem

Jazdę kobiety przerwali świadkowie - zabrali jej kluczyki i wezwali policję. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie 49-atki. "Tłumaczyła swój stan wcześniejszą kłótnią ze swoim partnerem" – informuje policja.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierowczyni, a samochód przekazali właścicielowi. Taksówkarce może grozić do trzech lat więzienia.

"Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność. Zdecydowana reakcja świadków miała kluczowe znaczenie i pomogła zapobiec znacznie poważniejszym skutkom, jakie mogło mieć to zdarzenie" – zaznaczają policjanci.

