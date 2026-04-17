Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Taksówkarka na podwójnym gazie. "Tłumaczyła się kłótnią z partnerem"

Kierująca taksówką 49-letnia kobieta uszkodziła kilka aut zaparkowanych w strefie zamieszkania, gdzie obowiązuje szczególna ostrożność. Okazało się, że taksówkarka była pod wpływem alkoholu.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na ulicy Szerokiej w Żorach. Obowiązuje tam strefa zamieszkania, co oznacza, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i poruszać się nie szybciej niż 20 km/h, a piesi mają tam pierwszeństwo.

"Kierująca taksówką marki Skoda 49-letnia kobieta uderzyła w zaparkowanego Peugeota. Siła uderzenia spowodowała uszkodzenie stojącego obok Volvo. Następnie, jadąc ulicą Garncarską, uszkodziła kolejny zaparkowany pojazd – Opla" – podaje śląska policja.

Po kłótni z partnerem

Jazdę kobiety przerwali świadkowie - zabrali jej kluczyki i wezwali policję. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie 49-atki. "Tłumaczyła swój stan wcześniejszą kłótnią ze swoim partnerem" – informuje policja.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierowczyni, a samochód przekazali właścicielowi. Taksówkarce może grozić do trzech lat więzienia.

"Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność. Zdecydowana reakcja świadków miała kluczowe znaczenie i pomogła zapobiec znacznie poważniejszym skutkom, jakie mogło mieć to zdarzenie" – zaznaczają policjanci.

OGLĄDAJ: "Prezydent nie stanął po stronie Polaków". Konferencja ministrów
1704_ministrowie

"Prezydent nie stanął po stronie Polaków". Konferencja ministrów

1704_ministrowie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Udostępnij:
Czytaj także:
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują
METEO
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa
25 lat TVN24
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Skrajna nieodpowiedzialność 19-latków. Siedzieli na drzwiach jadących aut
Poznań
sma rdzeniowy zanik miesni shutterstock_2329093539
Zatrzymać SMA. Kluczowe są "uśpione motoneurony"
Anna Bielecka
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg przy szkole. Ewakuacja uczniów
Kraków
Mężczyzna kradnie piec do pizzy
Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring
Wrocław
imageTitle
Najlepsze wsady sezonu. Jest spora kontrowersja
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Berkowicz "został ukarany najwyższą karą"
Polska
imageTitle
Lewandowski niezadowolony z oferty? "Klub wie, co myślę"
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
BIZNES
Sejm
KO prowadzi w nowym sondażu. Duża przewaga nad PiS
Polska
Kobieta w peruce
Chciała uniknąć kary, stworzyła fikcyjną znajomą. Wpadła przez jeden błąd
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck
Pędził Cybertruckiem przez miasto, słono zapłaci
Lublin
Snusy
Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
Zdrowie
Tusk
Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"
Polska
Pies, który błąkał się po DK45
Błąkały się po drogach krajowych, mogły wpaść pod auta
Katowice
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
METEO
imageTitle
Rywal Kowalskiego zaskoczył. Znowu chce się rozebrać
EUROSPORT
29.09 | Akcja ratunkowa w escape roomie w Koszalinie "była nieudolna". Rodzice krytykują służby
W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek. Będzie ciąg dalszy sprawy
Szczecin
iran
Kolejne osoby skazane na śmierć za udział w protestach. Wśród nich małżeństwo
Świat
imageTitle
Wioślarze boją się krokodyli. Liczyli na inną odpowiedź
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie
"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
BIZNES
Policjanci zatrzymali złodziei Mercedesa w Gryficach
Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
Szczecin
Jarosław Kaczyński
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

