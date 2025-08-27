20-latek nie ustąpił pierwszeństwa, trzy osoby w szpitalu

Żerdziny. Zderzenie aut, trzy osoby w szpitalu Źródło: Policja Śląska

W środę około godziny 15 na drodze wojewódzkiej numer 416 w miejscowości Żerdziny w powiecie raciborskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

"20-letni kierujący pojazdem marki Honda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej kierującej samochodem marki Kia" - przekazała Policja Śląska.

Dwudziestoletnia kierująca kią, a także kierowca i pasażerka hondy zostali przewiezieni do szpitala.

Droga jest już przejezdna.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

